Es läuft nicht nur auf dem Platz: Kostyuk macht Harvard-Abschluss

Nachdem Marta Kostyuk zuletzt sportlich unter anderem mit dem Turniersieg in Madrid Schlagzeilen machte, kann die Ukrainerin nun auch abseits des Platzes einen impsoanten Erfolg verbuchen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 16.05.2026, 17:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Bei Marta Kostyuk läuft es derzeit.

Wie Kostyuk zuletzt stolz auf Social Media bekannt gab, absolvierte sie einen renommierten Kurs an der Harvard Business School. Das Programm „Crossover Into Business“ besteht seit fast zehn Jahren und ist laut der Hochschule darauf ausgerichtet, Profisportler optimal auf die Geschäftswelt während und nach ihrer aktiven Sportkarriere vorzubereiten.

Der Inhalt des Programmes ist auf die Bedürfnisse der Sportler zugeschnitten, berücksichtigt ihre Interessen und nutzt die renommierte Fallstudienmethode der Harvard Business School. Die Sportler arbeiten dabei mit aktuellen MBA-Kandidaten als Mentoren zusammen, um Fallstudien zu analysieren und Einblicke in wichtige Geschäftsentscheidungen aus sportlicher Perspektive zu gewinnen.

Es habe „Spaß gemacht, mal kurz aus der Tenniswelt auszubrechen und Leute aus ganz anderen Bereichen kennenzulernen“, meinte Kostyuk diese Woche in dem Social-Media-Beitrag, in dem sie ihr Abschlusszertifikat teilte.

Kostyuk gesellt sich somit zu einer Liste prominenter Namen des Damentennis-Zirkus. Vor der Ukrainerin haben das Programm nämlich unter anderem bereits Victoria Azarenka, Garbiñe Muguruza, Maria Sharapova, Caroline Wozniacki, Caroline Garcia, Donna Vekic sowie Andrea Petkovic absolviert.

Mitfavoritin in Paris

Sportlich geht es für Kostyuk demnächst bei den French Open weiter, wo sie zum erweiterten Favoritinnen-Kreis zählen wird und hofft, ihr bisher bestes Grand-Slam-Ergebnis - ein Viertelfinale bei den Australian Open 2024 - zu übertreffen.

Die Chancen darauf stehen gut, gewann die 23-Jährige doch zuletzt das 1000er-Turnier in Madrid und stieß auf Platz 15 in der Weltrangliste vor. In Rom musste Kostyuk allerdings zuletzt aufgrund einer Hüftverletzung und anhaltender Knöchelprobleme passen.