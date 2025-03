Gewinnspiel: Mit dem tennisnet Premium Club nach Stuttgart zum Porsche Tennis Grand Prix 2025

Beim Porsche Tennis Grand Prix vom 12. bis 21. April 2025 erwartet die Zuschauer erneut ein Spitzenfeld mit absolutem Weltklassetennis. Und mit dem tennisnet Premium Club könnt ihr live dabei sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.03.2025, 08:57 Uhr

© Porsche

Alljährlich wird dem Publikum beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart ein Weltklassefeld an Spielerinnen präsentiert. Für dieses Jahr haben mit Aryna Sabalenka, Iga Swiatek und Jasmine Paolini bereits drei Top-Spielerinnen zugesagt, Tendenz steigend.

Auch aus deutscher Sicht dürfen sich die Zuschauerinnen freuen. Bereits fix für das Hauptfeld ist dabei die Hamburgerin Eva Lys, die in dieser Woche nach ihrem sensationellen Lauf bei den Australian Open erstmals als deutsche Nr. 1 in der Weltrangliste aufscheint.

Aufgrund der Tatsache, dass am Karfreitag (18. April) keine Sportveranstaltungen stattfinden dürfen, wird das Einzelfinale in der Porsche-Arena am Ostermontag ausgetragen. Es wird also auch in diesem Jahr wieder spannend, wer sich als Turniersiegerin neben den 500 WTA-Weltranglistenpunkten das Porsche Siegerinnenfahrzeug sichern kann.

Mitglieder im tennisnet Premium Club können bei den Topmatches live dabei sein: Einfach im Premium Club fleißig Punkte sammeln und gegen Porsche Tennis Grand Prix Tickets eintauschen. Aber höchste Vorsicht: Diese Tickets sind heiß begehrt. Also mit kostenloser Mitgliedschaft möglichst schnell bei den Quiz und Aktionen im Premium Club Punkte abräumen und auf geht’s nach Stuttgart!