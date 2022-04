Gewinnt Orthomol Sport-Mannschaftspakete im Wert von mehr als 5.000 Euro!

Habt ihr die ersten Trainingseinheiten auf dem frischen Sandplatz schon hinter euch? Hervorragend - dann kann die Runde ja losgehen. Wir haben noch eine "Extra-Verstärkung" für euch: das Orthomol Sport-Mannschaftspaket!

von Orthomol / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 22.04.2022, 15:18 Uhr

© Orthomol Sport

Ihr wollt mit eurer Tennis-Mannschaft in dieser Saison wieder alles geben? Dann seid ihr mit Orthomol Sport bestens ausgestattet!

Denn neben Spaß und viel Training spielt auch eine gesunde und ausgewogene Ernährung eine entscheidende Rolle, wenn’s um Sieg oder Niederlage geht. Der Bedarf an Mineralstoffen, Vitaminen und Co. kann bei Sportler:innen erhöht sein. Gut also, wenn ihr mit Orthomol Sport den richtigen Ernährungspartner an eurer Seite habt, der euch in jeder Phase eurer sportlichen Aktivität versorgt.

So wie der DTB, bei dem Orthomol Sport bereits seit einigen Jahren offizieller Supplement-Partner ist.

Versucht euer Glück und bewerbt euch noch heute für eines der attraktiven „Orthomol Sport-Mannschaftspakete“ mit wichtigen Mikronährstoffen für die sportliche Leistungsfähigkeit.

© Orthomol

Das Tennis-Mannschaftspaket (für je 6 Spieler) enthält:

✔ 6 x Orthomol Sport-Wochenbox



✔ 6 x Performance-Trinkflasche (750 ml) im Orthomol Sport-Design



✔ 6 x 3er-Packung Orthomol Sport perform



✔ Nachbestellmöglichkeit für jeden Mannschaftsspieler im Wert von 300 €

Die Teilnahme ist ganz einfach: Klickt auf den Link und bewerbt euch für das Mannschaftspaket.

Die Bewerbungsfrist endet am 14.05.2022.

Viel Glück wünscht euch euer Team Orthomol Sport!