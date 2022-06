Glück im Unglück für Emma Raducanu?

Emma Raducanu dürfte für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon rechtzeitig fit werden. Ihren Start beim in der kommenden Woche stattfindenden Woche WTA-250-Event in Birmingham musste die 19-Jährige allerdings absagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.06.2022, 19:38 Uhr

© Getty Images Wimbledon dürfte für Emma Raducanu nicht in Gefahr sein

Allzu positiv hatten sich Emma Raducanus Worte nach ihrer verletzungsbedingten Aufgabe beim WTA-250-Turnier in Nottingham nicht angehört. Sie habe "keine Ahnung", ob sie für Wimbledon rechtzeitig fit sein werde, meinte die amtierende US-Open-Siegerin, nachdem sie ihr Match gegen Viktorija Golubic aufgrund einer Zerrung an der linken Bauchseite nicht beenden konnte.

Am Mittwoch hatte Raducanu dann jedoch vorsichtigen Grund zur Freude. Wie eine Untersuchung zeigte, zog sich die 19-Jährige keine gröbere Verletzung zu. Ihre Teilnahme am in der kommenden Woche stattfindenden WTA-250-Event in Birmingham sagte die Britin dennoch ab.

Raducanu plant mit Start in Eastbourne

"Es war enttäuschend, diese Woche mit einer Verletzung an der Seite auszuscheiden und leider werde ich in Birmingham nicht mehr spielen können. Ich freue mich aber darauf, bald wieder auf dem Matchcourt zu stehen und den Rest der Rasensaison zu genießen", erklärte Raducanu.

Dementsprechend sollte einem Start in Wimbledon nicht im Wege stehen. Das Grand-Slam-Turnier in London beginnt am 27. Juni. Als Vorbereitung soll Raducanu das WTA-500-Event in Eastbourne dienen (19. bis 25. Juli).