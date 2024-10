Golfer Andy Murray: Erster Titelgewinn für den "Sir"

Andy Murray glänzt jetzt auch auf dem Golfplatz. Nach seinem Rücktritt hat er beim ersten BTJA Mike Dickson Golf Day seine erste Trophäe gewonnen – und das mit einem Handicap von 7.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.10.2024, 21:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Der 37-jährige Murray hat anscheinend seinen Wettkampfgeist vom Tennis- auf den Golfplatz übertragen und will sein Handicap in ein paar Jahren gar auf null senken. Letzten Monat spielte er bereits beim Pro-Am-Event der BMW PGA Championship in Wentworth zusammen mit anderen Prominenten und beeindruckte dabei seinen schottischen Landsmann, den Golfprofi Bob MacIntyre. Nun hat er seine erste Trophäe im Golfsport gewonnen.

Golfer Andy Murray – bald unter den Besten?

Am Dienstag trat er im Hanbury Manor Golf Club in Hertfordshire beim BTJA Mike Dickson Golf Day an. Die Veranstaltung fand zu Ehren des verstorbenen Daily Mail-Journalisten Mike Dickson statt, der im Januar im Alter von 59 Jahren verstarb.

In einem Twitter-Post der BTJA wurde Andy Murray als Sieger verkündet. Murray hat derzeit ein Handicap von sieben, nimmt aber regelmäßig Unterricht. Golfprofi Bob MacIntyre ist überzeugt, dass er sich schnell verbessern wird: „Für jemanden, der noch nicht so lange spielt, fand ich ihn gut“, sagte MacIntyre, die Nummer 16 der Welt, in Wentworth. „Ich war sehr beeindruckt von seinem Spiel. Er wird in kürzester Zeit zu den Besten gehören.“