Google Trends: Niemand wird so oft gesucht wie Dominic Thiem

Der Tennissport in Österreich boomt. Dominic Thiem liegt in den Google Trends 2023 voran, Sebastian Ofner ist Dritter.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.12.2023, 18:39 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem zieht weiterhin großes Interesse auf sich

Trotz eines sportlich eher mäßigen Jahres fasziniert Dominic Thiem nach wie vor die Massen. Das zeigt nun auch ein aktuelles Ranking von Google Trends. Demnach wurde in Österreich im Jahr 2023 keine Person häufiger gegoogelt als der US-Open-Sieger von 2020.

Mit Sebastian Ofner landete ein weiterer Tennisspieler auf dem Podium. Der 27-jährige Steirer, der in der abgelaufenen Spielzeit den endgültigen Durchbruch schaffte und in der Weltrangliste mittlerweile auf Platz 43 liegt, schnappte sich hinter Musiker RAF Camora Platz drei.

Ohnedies scheint die Tennis-Begeisterung in Österreich kaum Grenzen zu kennen. Denn auch bei den Topplatzierungen der meistgesuchten Sportevents des Jahres gab der Tennissport den Ton an. Am häufigsten wurde auf Google der Begriff "Wimbledon" eingetippt, gefolgt von den "US Open".

Dazu passt auch eine unlängst erschienene Erhebung des US-Mediums "The Grueling Truth". Laut dieser liegt Österreich hinsichtlich der "Tennis-Besessenheit" auf Platz zwei. Lediglich in Australien ist das Interesse am "Weißen Sport" noch größer als in der Alpenrepublik.