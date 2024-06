Greg Rusedski sicher: Djokovic sinnt auf Rache

Mal eine Trainingseinheit in London, dann ein Abstecher nach München zur Fußball-Europameisterschaft: Der Fitness-Zustand von Novak Djokovic bleibt rätselhaft. Ex-Profi Greg Rusedski ist aber sicher, dass wir den “Djoker” noch sehr lange auf dem Tennisplatz sehen werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.06.2024, 07:22 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

Hinter dem Start des 24-fachen Grand-Slam-Champion Novak Djokovic in Wimbledon stehen weiter große Fragezeichen. Jedenfalls ließ der Serbe mitteilen, dass er über seinen Start noch vor der Auslosung in Wimbledon entscheiden wird. Zwei Trainigssätze konnte er derweil erfolgreich absolvieren. Einmal gegen den US-Amerikaner FRances Tiafoe und gegen den Argentinier Federico Coria. Beide Sätze gewann Djokovic mit 7:5.

Hinweise aus dem engsten Djokovic-Umfeld

Ob er und 20254 in Wimbledon spielen wird, oder nicht: Der frühere Aufschlagriese Greg Rusedski ist sicher, dass der Rücktritt von Novak Djokovic noch in weiter Ferne liegt. In einer Episode des Tennis-Channels sagte Rusedski: “Djokovic will noch sehr lange spielen: Er ist der größte Athlet, den ich je gesehen habe. Es wäre ein Fehler, ihn abzuschreiben. Ich glaube vielmehr, dass er zurückkommen wird und auf Rache aus ist.”

Rusedski hat diesen Plan angeblich aus erster Hand erfahren: “Nole hat den Wunsch, noch sehr lange zu spielen. Ich habe einige Gespräche mit Djokovics Agenten geführt, und er möchte noch sehr lange spielen. Er hat eine kleine Meniskusverletzung. Ich denke, er ist der disziplinierteste Sportler, den ich je gesehen habe, wahrscheinlich der größte Sportler, den ich je in meinem Leben gesehen habe”, so Rusedski.