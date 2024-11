Großbritannien schlägt Kanada - Halbfinale gegen die Slowakei

Großbritannien schlägt Kanada und zieht als letztes Team in das Halbfinale des Billie Jean King Cups in Malaga ein. Emma Raducanu und Katie Boulter sorgten für die beiden siegreichen Matchpunkte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.11.2024, 21:58 Uhr

© Getty Images Katie Boulter entschied mit ihren Sieg das Duell gegen Kanada.

Emma Raducanu erwischte gegen Rebecca Marino einen perfekten Start in das erste Duell beim Vergleich zwischen Großbritannien und Kanada. Ohne ein Spiel abzugeben holte sich die ehemalige US-Open-Siegern den ersten Satz und stellte damit die Weichen klar auf Sieg im letzten Viertelfinale der Finalrunde des Billie Jean King Cups.

Im zweiten Durchgang war zwar mehr Gegenwind der Kanadierin zu verspüren, trotzdem blieb Raducanu die besser Spielerin und siegte 6:0, 7:5. Damit war die Ausgangslage vor dem zweiten Einzel klar: Mit einem weiteren Sieg ist das Halbfinale perfekt.

Boulter siegt gegen Fernandez

Und das übernahm dann anschließend Katie Boulter, die gegen Leylah Fernandez ein 6:2, 6:4 erspielen konnte und dem britischen Team damit einen weiteren klaren Sieg bescherte. Zuvor siegte Großbritannien gegen die deutsche Mannschaft ebenfalls nach zwei Einzeln.

Im Halbfinale wartet am Dienstag die Slowakei, die zuvor gegen Australien gewinnen konnte und gegen Raducanu, Boulter und co. um den Einzug in das Endspiel kämpfen darf. Im weiteren Halbfinale treffen bereits am Montag Italien und Polen aufeinander.