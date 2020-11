Grünes Licht für die ATP Finals - Dominic Thiem reist am Mittwoch nach London

Dominic Thiem wird am Mittwoch zu den ATP Finals nach London reisen. Die Fußsohlenverletzung macht keinerlei Probleme mehr, in der britischen Hauptstadt soll nun ein finales Saisonhighlight gesetzt werden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.11.2020, 21:42 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem ist für die ATP Finals bereit

Alles wartet im Tenniszirkus auf den letzten großen Höhepunkt des Jahres, die ATP Finals. Bis auf Roger Federer werden sämtliche Stars an der Themse dabei sein. Angeführt wird das Feld von Novak Djokovic und Rafael Nadal, doch auch Paris-Sieger Daniil Medvedev, Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas, 2018-Champion Alexander Zverev und die beiden Außenseiter Andrey Rublev und Diego Schwartzman dürfen sich durchaus Chancen auf den Turniersieg ausrechnen.

Und dann wäre da noch Dominic Thiem, der die Lücke zu den Big Three heuer endgültig schließen konnte und in London im Vorjahr bereits im Finale stand. Hinter der Fitness des Österreichers war nach dem Viertelfinalaus in Wien allerdings ein kleines Fragezeichen gestanden, Thiem sagte sein Antreten beim ATP-Masters-1000-Turnier Paris aufgrund einer Fußsohlenverletzung ab.

Terroranschlag: Thiem leidet mit Massu mit

Diese ist nun aber ausgeheilt, wie der Weltranglistendritte auf seiner Webseite bekanntgab. "Nach dem Aus im Viertelfinale bei meinem Heimturnier in der Wiener Stadthalle kurierte ich meine Verletzung an der Fußsohle aus. Zwei, drei Tage runter vom Gas, dann startete ich mit der Vorbereitung auf das Saison-Finale in der Londoner O2-Arena", schrieb Thiem.

Die vergangenen Tage seien für ihn auch aufgrund der Terrorattacke in Wien alles andere als leicht gewesen, insbesondere, da sein Coach Nicolas Massu zum Zeitpunkt des Angriffs in der Innenstadt unterwegs war. "Mein Trainer Nicolas Massu erlebte die fürchterliche Terror-Attacke in Wien quasi hautnah mit, war in der Nähe des Amoklaufs in einem Lokal essen und bis halb drei Uhr Früh eingesperrt. Eine Terrorattacke, die die ganze Welt schockte. Plötzlich stand das Leben in Österreich still. Sehr, sehr traurig."

Gute Erinnerungen an London

"Nicht gerade lustig" sei zudem auch die Corona-Situation in Österreich, so Thiem. Nicht viel besser stellt sich die Lage derzeit in Großbritannien dar - daher werden auch die ATP Finals hinter verschlossenen Türen ausgetragen werden. Dennoch freut sich der 27-Jährige bereits auf das letzte Turnier des Jahres: "Die Erinnerungen ans Vorjahr sind gut. In den Gruppenspielen hatte ich Roger Federer und Novak Djokovic geschlagen, im Semifinale Alexander Zverev besiegt. Dann folgte im Endspiel ein 6:7 im dritten Satz gegen Stefanos Tsitispas."

In diesem Jahr will Thiem naturgemäß an die Leistungen des Vorjahres anschließen. Daher gehe es bereits am Mittwoch mit einem "Mini-Team" nach London. Zuvor steht für den Lichtenwörther am Dienstag aber noch die Wahl zu Österreichs Sportler des Jahres an - und die Chance stehen nicht schlecht, dass Thiem mit einem Erfolgserlebnis in die britische Hauptstadt reisen wird.