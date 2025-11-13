"Gruppe Jimmy Connors": Zehn Szenarien für die Halbfinal-Qualifikation

Hochspannung herrscht am Donnerstag bei den ATP Finals in Turin in der "Gruppe Jimmy Connors". Im Prinzip kann sich noch jeder aus dem Quartett Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Lorenzo Musetti und Alex De Minaur qualifizieren bzw. jeder ausscheiden.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 13.11.2025, 16:10 Uhr

© Getty Images Die Ausgangsposition in der "Gruppe Jimmy Connors" verspricht bei den ATP Finals am Donnerstag Spannung.

Hier die zehn möglichen Szenarios, die die ATP "errechnet" hat:

1.) Alcaraz gewinnt gegen Musetti und Fritz gewinnt gegen De Minaur (Genaues Resultat spielt keine Rolle) - Alcaraz gewinnt die Gruppe, Fritz wird Zweiter

2.) Musetti gewinnt gegen Alcaraz und De Minaur gewinnt gegen Fritz (Genaues Resultat spielt keine Rolle) - Musetti gewinnt die Gruppe, Alcaraz wird Zweiter

3.) Alcaraz gewinnt gegen Musetti in zwei Sätzen und De Minaur gewinnt gegen Fritz in zwei Sätzen - Alcaraz gewinnt die Gruppe, De Minaur wird Zweiter

4.) Alcaraz gewinnt gegen Musetti in zwei Sätzen und De Minaur gewinnt gegen Fritz in drei Sätzen - Alcaraz gewinnt die Gruppe, Fritz wird Zweiter

5.) Alcaraz gewinnt gegen Musetti in drei Sätzen und De Minaur gewinnt gegen Fritz in zwei Sätzen - Alcaraz gewinnt die Gruppe, De Minaur wird Zweiter

6.) Alcaraz gewinnt gegen Musetti in drei Sätzen und De Minaur gewinnt gegen Fritz in drei Sätzen - Alcaraz gewinnt die Gruppe, Fritz wird Zweiter

7.) Musetti gewinnt gegen Alcaraz in zwei Sätzen und Fritz gewinnt gegen De Minaur in zwei Sätzen - Fritz gewinnt die Gruppe, Musetti wird Zweiter

8.) Musetti gewinnt gegen Alcaraz in zwei Sätzen und Fritz gewinnt gegen De Minaur in drei Sätzen - Fritz gewinnt die Gruppe, Musetti wird Zweiter

9.) Musetti gewinnt gegen Alcaraz in drei Sätzen und Fritz gewinnt gegen De Minaur in zwei Sätzen - Fritz gewinnt die Gruppe, Alcaraz wird Zweiter

10.) Musetti gewinnt gegen Alcaraz in drei Sätzen und Fritz gewinnt gegen De Minaur in drei Sätzen - Alcaraz gewinnt die Gruppe, Fritz wird Zweiter

