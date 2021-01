Halbfinale verpasst: Struff verliert enges Duell in Antalya, Berrettini überraschend raus

Jan-Lennard Struff hat die Chance auf den Halbfinaleinzug beim ATP-Turnier in Antalya vergeben.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 11.01.2021, 16:53 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff

Der 30 Jahre alte Warsteiner unterlag in der Runde der letzten Acht dem Franzosen Jeremy Chardy in einem engen Duell mit 6:4, 2:6, 6:7 (8:10).

Im dritten Satz holte Struff einen 1:4-Rückstand auf und steckte eine Vielzahl vergebener Breakbälle weg, doch er nutzte seine Matchbälle im Tiebreak gegen den 33-jährigen Chardy nicht.

Nach dem Aus in der Türkei geht es für Struff in Australien weiter. Dort nimmt er zunächst am Teamwettbewerb ATP Cup vom 1. bis 5. Februar teil. Dann stehen ab dem 8. Februar die Australian Open als erstes Jahreshighlight an.

Chardy trifft nun auf Alexander Bublik, der überraschend mit 7:6 (6), 6:4 gegen den topgesetzten Matteo Berrettini gewann. Das zweite Halbfinale bestreiten der an zwei notierte David Goffin (6:3, 6:2 gegen Stefano Travaglia) und Alex de Minaur (6:2, 6:4 gegen Nikoloz Basilashvili).

Zum Einzel-Draw in Antalya