Halep muss bei ihrem Sand-Comeback aufgeben

Für Simona Halep läuft die Rückkehr auf die WTA-Tour weiter eher durchwachsen. Bei ihrem ersten Sandplatz-Turnier nach ihrer Dopingsperre musste die Rumänin aufgeben – und das trotz einer 1:0-Satzführung.

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 15.05.2024, 21:12 Uhr

© Getty Images

Beim WTA-125-Turnier Trophée Clarins in Paris traf Simona Halep in der ersten auf die US-Amerikanerin McCartney Kessler, Nummer 123 der Welt.

Zu Beginn des Matches zeigte Halep eine solide Leistung und holte sich gegen die 24-jährige Kessler den ersten Satz mit 7:5. Doch Mitte des zweiten Satzes griff sich Halep immer wieder an ihr Knie. Schon in den letzten Wochen war die Rumänin immer wieder von Knieproblemen geplagt und musste daher zum Beispiel auch das Turnier in Madrid absagen.

Keine Wildcard für Halep bei den French Open

Gegen Kessler ging es für Halep auch nicht weiter und beim Stand von 2:3 im zweiten Satz musste die 32-jährige Rumänin das Match aufgeben. Ein weiterer herber Rückschlag bei der Comeback-Reise von Simona Halep. Am Dienstag erfuhr sie zudem, dass sie, obwohl sie das Turnier 2018 gewonnen hat, keine Wildcard für die French Open erhält. Nicht für das Hauptfeld und nicht einmal für die Qualifikation zu dem Grand-Slam-Turnier.