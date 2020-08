Hall-of-Famerin Angela Buxton gestorben

Die frühere Tennis-Grand-Slam-Gewinnerin und Gleichberechtigungs-Pionierin Angela Buxton ist im Alter von 85 Jahren verstorben.

von SID

zuletzt bearbeitet: 18.08.2020, 13:28 Uhr

© Getty Images Angela Buxton

Die Britin jüdischer Herkunft hatte mit ihrer schwarzen Partnerin Althea Gibson 1956 in Wimbledon und in Roland Garros im Doppel gewonnen. Für ihre Verbindung zu Gibson, mit der sie auch eine lebenslange Freundschaft verband, wurde sie 2015 in die Black Tennis Hall of Fame aufgenommen.

"Es war wundervoll, Zeit mit ihr zu verbringen und ihre Worte über Althea bei der Enthüllung ihrer Statue im vergangenen Jahr zu hören. Ruhe in Frieden, ein wahrer Champion", schrieb die ehemalige US-Tennisspielerin Billie Jean King. Die Statue Gibsons war 2019 enthüllt worden. Sie hatte 1956 in Paris als erste schwarze Amerikanerin einen Grand-Slam-Titel im Einzel gewonnen.

Buxton, die während ihrer aktiven Zeit Opfer von Antisemitismus wurde, hatte ihre sportliche Karriere verletzungsbedingt bereits im Alter von 22 Jahren beenden müssen.