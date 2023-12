Hamad Medjedovic: "Ich gehe mit viel Selbstvertrauen in das nächste Jahr"

Nach seinem Triumph bei den NextGen Finals will Hamad Medjedovic 2024 so richtig durchstarten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.12.2023, 23:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Hamad Medjedovic gewann die NextGen Finals

Ganz am Ende der Saison 2023 erlebte Hamad Medjedovic seinen möglicherweise emotionalsten Moment. Der 20-Jährige krönte sich bei den NextGen Finals in Jeddah in einem packenden Finale gegen Arthur Fils zum Sieger und wurde nach dem Match von seinen Emotionen übermannt.

"Ich fühle mich großartig", sagte Medjedovic in der Pressekonferenz nach dem Spiel. "Es war surreal und ist es immer noch. Es war schwer, alles zu verarbeiten. Es war ein wirklich hartes Match." Er habe angesichts seiner vergebenen Chancen zwischenzeitlich Sorge gehabt, "verrückt" zu werden, lächelte der 20-Jährige.

Die Siegerliste der vergangenen Jahre darf Medjedovic für seinen weiteren Karriereverlauf jedenfalls zuversichtlich stimmen. Vor ihm hatten bei den Next Gen Finals Brandon Nakashima (2022) Carlos Alcaraz (2021), Jannik Sinner (2019), Stefanos Tsitsipas (2018) und Hyeon Chung (2017) triumphiert.

"Das bedeutet mir sehr viel. Zu wissen, welche großen Champions hier gewonnen haben, gibt dir viel Zuversicht und einen Schub für die nächste Saison", erklärte Medjedovic, der die Spielzeit auf Weltranglistenposition 110 abschließt. "Ich gehe mit viel Selbstvertrauen in das nächste Jahr."