Hamburg: 2022 schlagen Männer und Frauen gleichzeitig auf

Grand-Slam-Feeling am Rothenbaum! Die Hamburg European Open werden im kommenden Jahr als „Combined Event“ stattfinden. Das bedeutet: Männer und Frauen schlagen vom 16. bis 24. Juli 2022 parallel in der Hansestadt auf. Dies hatte es in der Geschichte des Sandplatz-Klassikers zuletzt 1978 gegeben.

von PM

zuletzt bearbeitet: 19.11.2021, 20:00 Uhr

© Getty Images Elena Gabriela Ruse hat 2021 in Hamburg gewonnen

„Ich bin extrem happy, dass uns das gemeinsam mit unseren Partnern gelungen ist. Für mich geht damit ein Traum in Erfüllung! Ein kombiniertes Turnier ist für mich das ultimative Produkt für die Tennisfans“, sagte Turnierdirektorin Sandra Reichel. Damit befinden sich die Hamburg European Open nun in illustrer Gesellschaft in der Turnierlandschaft! Europaweit gibt es nur fünf weitere „Combined Events“: Wimbledon, die French Open, die zwei Masters-Turniere von Rom und Madrid sowie Eastbourne (England). Der Ticketvorverkauf beginnt am 26. November 2021.

Für dieses Jahr hatten Sandra Reichel und Veranstalter Peter-Michael Reichel, ihr Vater, es geschafft, eine 250er-WTA-Turnierlizenz zu erwerben und damit das Damenprofitennis nach 19 Jahren Abwesenheit zurück an den Rothenbaum zu holen. Die diesjährige Ausgabe der Damenveranstaltung, die die Rumänin Elena-Gabriela Ruse im Finale gegen Turnierbotschafterin Andrea Petkovic gewann, fand im Juli „back-to-back“ eine Woche vor dem ATP-Turnier der 500er-Kategorie statt. Dort triumphierte der Spanier Pablo Carreño Busta. Nun folgt mit der parallelen Austragung die nächste Aufwertung der Hamburg European Open.

Vilas und Jausovic Sieger beim letzten Combined Event

Andrea Gaudenzi, Chairman der Herrenprofitennisorganisation ATP, sagte dazu: „Ein starkes Männer- und Frauentennis ist etwas, das unseren Sport wirklich auszeichnet! Beides zusammen auf den gleichen Bühnen zu präsentieren, verbessert das kombinierte Storytelling der zwei Touren während der gesamten Saison. Dies ist ein aufregender Moment für die Hamburg European Open. Die Fans werden sich zweifellos darauf freuen, die Entwicklung dieses historischen Turniers im Jahr 2022 mitzuerleben.“



Steve Simon, Chairman und CEO der Damenprofitennisorganisation WTA, betonte: „Ich war bereits sehr erfreut darüber, dass das Damentennis in diesem Jahr erstmals seit 2002 nach Hamburg zurückgekehrt ist und die reiche Geschichte dieses Events fortgeschrieben wird, das schon von Champions wie Venus Williams, Martina Hingis und Kim Clijsters gewonnen wurde. Ich habe keinen Zweifel daran, dass das kombinierte Turnier mit der ATP im Jahr 2022 ein großartiges Spektakel in der wunderschönen Stadt Hamburg wird.“



Als im Jahr 1978 zuletzt Männer und Frauen parallel am Rothenbaum antraten, holten der Argentinier Guillermo Vilas und Mima Jausovic aus dem damaligen Jugoslawien die Titel.