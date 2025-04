Harriet Dart empfiehlt Gegnerin ein Deo - die aber kontert genial

Die Britin Harriet Dart hat sich beim WTA-Turnier in Rouen einen verbalen Ausrutscher geleistet. Ihr Gegnerin aber konterte auf ihre Weise.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.04.2025, 12:33 Uhr

Harriet Dart

Was es nicht alles gibt - nun also auch ein “Deo-Gate” auf der WTA-Tour! Denn das, was sich Harriet Dart in ihrem Match gegen die Lokalmatadorin Lois Boisson leistete, gehört eher in die unfeine Schublade.

Nach einem Seitenwechsel in ihrem Erstrundenmatch beim 250er-Turnier in Frankreich nämlich bat Dart den Schiedsrichter der Partie: “Kannst du sie bitten, ein Deodorant zu benutzen, wenn sie zurückkommt?”

Gut möglich, dass dabei ein gewisser Frust mitschwang: Boisson, die Nummer 303 der Welt, hatte Dart spielerisch völlig im Griff - 6:0, 6:3 hieß es am Ende gegen die favorisierte Weltranglisten-63.

Für ihren Kommentar hagelte es natürlich heftige Kritik an Dart in den sozialen Medien. “Willst du vielleicht etwas Eiscreme auf deinen Bagel?”, so ein X-User, bezogen auf das 0:6.

Dart entschuldigt sich

Dart selbst fand nach dem Match zur Vernunft und entschuldigte sich. “Hey zusammen, ich möchte mich hiermit dafür entschuldigen, was ich auf dem Platz gesagt habe. Es war in der Hitze des Gefechts und es tut mir wirklich leid.”

Sie wolle sie so nicht verhalten und übernehme die gesamte Verantwortung für ihr Benehmen. “Ich habe eine Menge Respekt für Lois und für die Art, wie sie heute gespielt hat. Ich will aus diesem Vorfall für die Zukunft lernen.”

"Hey Dove, offenbar sollten wir eine Zusammenarbeit starten”

Boisson reagiert indes auf ihre Art und Weise. Sie postete ein Foto mit einem Deoroller in der Hand und einem Kommentar, gerichtet an die PR-Abteilung des Herstellers: “@dove, offenbar sollten wir eine Zusammenarbeit starten.”

Fazit: Klarer Punktsieg für Boisson auch abseits des Tennisbusiness. Und dort? Darf sie als Wildcard-Spielerin nun im Achtelfinale gegen die Siegerin der Partie zwischen Moyuka Uchijima und Nuria Brancaccio ran.