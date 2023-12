Henman hofft Murray findet wieder Freude auf dem Platz

Der ehemalige britische Profi-Tennisspieler Timothy Henman wünscht Andy Murray für die nächste Saison mehr Spaß auf dem Platz. Außerdem denkt er, dass Murray sich leistungstechnisch nochmal steigern kann.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 22.12.2023, 18:01 Uhr

Der einstige Weltranglistenerste war nach seiner Saison etwas enttäuscht; ihm war kein Einzug in Woche zwei bei einem Grand Slam gelungen. Vier Jahre ist seine zweite Hüftoperation schon her, doch der 36-jährige denkt nicht daran, mit der Profi-Tour aufzuhören. Henman hofft, dass Murray wieder sich selbst und sein Spiel genießen kann.

"Am Ende des letzten Jahres sah es nicht so aus, als ob er sich auf dem Platz wohlfühlen würde", sagte Henman gegenüber Eurosport. "Seine Einstellung war nicht gut. In diesem Stadium seiner Karriere möchte man nicht nur gute Ergebnisse erzielen, sondern auch Spaß haben. Er wird nicht ewig Profi-Tennis spielen. Ich denke, ich wünsche mir für Andy Murray, dass er gut spielt, ein paar gute Siege einfährt und Spaß hat. Also, Daumen drücken."

Andy Murrays letztes Jahr auf der Profi-Tour?

Henman konnte in seiner Karriere leider nie ein Grand-Slam-Finale erreichen, schlug aber mehrere Male im Halbfinale auf, wurde die Nummer 4 der Weltrangliste und galt lange als der einzige englische Tennisstar, bevor Andy Murray auch dazu kam. Henman hofft, dass Murray nächste Saison für seine Bemühungen und für sein hartes Training belohnt wird, und zwar so, dass der 36-jährige selbst mit den Ergebnissen zufrieden ist.

"Ich denke, es könnte sein letztes Jahr sein. Ich weiß es nicht", sagte der ehemalige Tennisprofi. "Er ist der Einzige, der das wirklich weiß. Aber sehen Sie, er ist immer noch so motiviert. Ich habe ihn im National Tennis Centre in Roehampton trainieren sehen. Er trainiert auf dem Platz und im Fitnessstudio, und ich hoffe, dass er für all diese Zeit und Mühe belohnt wird.“ Außerdem sagte der ehemalige Weltranglistenvierte gegenüber Eurosport noch: "Ich denke, er (Murray) bewegt sich besser als letzte Saison, und ich denke, er kann auch besser spielen. Wenn der Zeitplan etwas freundlicher und das Wetter etwas wärmer ist, kann er vielleicht einen guten Lauf haben, dafür arbeitet er ja auch im Fitnessstudio.“

Sei es Murray von Herzen zu wünschen, eine erfolgreiche Saison 2024 zu spielen, die vor allem ihm Freude bringen wird!