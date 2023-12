Andy Murray: Wie lauten die Ziele 2024?

Andy Murray startet von Platz 42 in das Tennisjahr 2024. Platz 36 war die höchste Platzierung in den letzten zwölf Monaten. Doch kann es noch weiter nach oben gehen?

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 20.12.2023, 13:29 Uhr

© Getty Images Andy Murray erreichte in diesem jahr das ATP-Finale in Doha.

Drei Challenger-Titel und ein verlorenes Finale beim 250er ATP-Event in Doha gegen Daniil Medvedev lauten die herausragenden Ergebnisse des Jahres 2023. Zusammengerechnet sind das 575 Punkte und damit ca. die Hälfte der erspielten ATP-Punkte aus den letzten zwolf Monaten.

Sicherlich gehört es zu den primären Zielen der ehemaliegen Nummer eins der Welt, dass die Titelsammlung aus der ATP-Tour nochmal anwachsen soll. 2019 gab es in Antwerpen die letzte Trophäe für den eigenen Schrank nach einem gewonnenen Endspiel auf der ATP-Tour.

Andy Murray blibkt nicht auf die Weltrangliste

Die Weltranglistenplatzierungen sind für Sir Andy dabei vielleicht gar nicht von großer Bedeutung. Denn ein Comeback in den Top10 erscheint auf Grund der hohen Leistungsdichte an der Spitze eher unwahrscheinlich. Es sollten also viel mehr doch die einzelnen Erfolge sein, die den Briten antreiben, um seine Karriere fortzusetzen.

Im Mai wird der dreimalige Grand-Slam-Champion 37 Jahre alt. Jedes weitere Jahr wirkt auf viele Fans des Tennissports wie eine Zugabe, die der Olympiasieger von 2012 gibt. Und die würden selbst eine weitere titellose Saison sicherlich verzeihen.