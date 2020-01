Hinter den Kulissen der Australian Open

Obwohl die Szenerie der Australian Open für dessen Fans von Jahr zu Jahr größer zu werden scheint, gibt es dennoch viele Orte, welche Sie als Besucher nicht zu sehen bekommen. Die Kurzdokumentation "Staging a Slam" ermöglicht den Fans einen Blick hinter die Kulissen des prestigereichen Turniers.

von Felix Lang

zuletzt bearbeitet: 12.01.2020, 21:36 Uhr

Australian Open bekannt für Top Organisation

Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Australian Open das wahrscheinlich durchorganisierteste Major Turnier sind. Einer der größten Fürsprecher der Veranstaltung hält auch die meisten Titel des Turniers - Die Rede ist von Novak Djokovic. Der Serbe konnte den Pokal im Zeitraum von 2008 bis 2019 bereits sieben mal in die Luft stemmen und schwärmt regelmäßig vom perfekten Service vor Ort.

"Es gibt wahrscheinlich kein anderes Turnier auf der Welt, dass danach strebt, seine Einrichtungen und seinen Service für die Spieler, Fans und Medien zu verbessern", sagt der siebenfache Meister Novak Djokovic in der Eröffnungsszene der Doku und er führt weiter aus: „Ich hoffe ihr würdet dem zustimmen. Ohne Zweifel ist dies der beste Slam, der spielerfreundlichste Slam, den wir haben.“

"Staging a Slam" gibt interessante Einblicke für alle Fans

Die Kurzdokumentation entführt den Zuschauer in die vielen Tunnelgänge unterhalb der Rod Laver Arena und gibt einen tiefen Einblick in den Spieleralltag und die gesamte Szenerie hinter den Kulissen. Chris Bowers, Chief Executive von AO Radio gibt Einblicke in die Entwicklung des Ablaufplanes von AO Radio für die gesamten 14 Tage der Veranstaltung.Schauen Sie dem Getty-Fotograf Julian Finney über die Schulter wie er in Echtzeit ein Match knipst .Auch beim Training von Rafael Nadal dürfen Sie zuschauen und die Entwicklung der gesamten Events verfolgen.

Zu sehen gibt es die Kurzdokumentation hier:

https://ausopen.com