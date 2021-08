Hiobsbotschaft! Roger Federer muss sich neuerlicher Knieoperation unterziehen

Roger Federer muss sich erneut am Knie operieren lassen. Das gab der 40-Jährige am Sonntagabend auf den Sozialen Netzwerken bekannt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 15.08.2021, 21:02 Uhr

Roger Federer muss erneut unters Messer!

Der Schweizer wendete sich am Sonntagabend mit einem Statement an seine Fans, wollte ihnen ein kurzes Update darüber geben, was seit dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon vorgefallen sei. Dort ist der Schweizer überraschend deutlich im Viertelfinale an Hubert Hurkacz gescheitert, seither ist es still geworden um den 40-Jährigen. Aus sportlicher Sicht gab Federer lediglich die Absagen für Olympia und die beiden ATP-Masters-1000-Events von Toronto und Cincinnati bekannt.

Die Nachrichten sind keine guten, wird früh im Video klar. Er habe keine einfache Zeit durchgemacht, habe sich vielen Untersuchungen unterzogen, um zu ergründen, ob er denn seine Verletzung am Knie, die den mittlerweile 40-Jährigen im Vorjahr zu zwei Operationen zwangen, weiter verschlimmert hätte.

Operation für Federer alternativlos

"Ich habe viele Untersuchungen mit den Ärzten an meinem Knie durchgeführt. Ich habe mich während der Rasensaison weiter verletzt und das ist einfach nicht der richtige Weg, um weiterzumachen", erklärte der Schweizer in einem Video auf den Sozialen Medien. Er sei für einige Wochen auf Krücken unterwegs, an Tennis sei für die kommenden Monaten ohnehin nicht zu denken. "Es wird also schwer sein", erklärte Federer.

Er hätte mit vielen Ärzten gesprochen, die ihm mitteilten, dass er sich einer neuerlichen Operation unterziehen müsse, um sich besser zu fühlen. So ist dies durchaus eine Entscheidung mit Weitblick, wie Federer unterstrich. Schließlich wolle er auch nach seinem Karriereende herumlaufen. Dieses wird durch diese Nachricht natürlich deutlich konkreter, wenngleich die Operation laut Federer ein "Hoffnungsschimmer" sei, um auf die Tour zurückzukehren.

Der Reha möchte sich der Schweizer jedenfalls mit dem Ziel unterziehen, spielend auf die ATP-Tour zurückzukehren. Für die US Open fällt der 40-Jährige damit zweifelsohne aus, auch eine Rückkehr noch im Kalenderjahr 2021 gilt als äußerst unwahrscheinlich. "Bin für viele Monate raus", erklärte der 20-fache Grand-Slam-Sieger nämlich. Über die Entwicklung seiner Reha möchte der Schweizer seine Anhänger jedenfalls am Laufenden halten.