Höhepunkt Wien: Die nächsten Wochen von Dominic Thiem

Dominic Thiem musste im Viertelfinale von Astana gegen Sebastian Ofner eine Niederlage hinnehmen. Der Blick auf die kommenden Wochen von Dominic.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 02.10.2023, 22:02 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem wird in der Wiener Stadthalle auf die Unterstützung der Fans bauen können.

Nach dem Abstecher in Richtung Astana, steht in dieser Woche kein Turnier für Dominic im Kalender. In der nächsten Woche geht es zurück auf Challenger-Ebene. Beim Turnier in Bratislava würde der Österreicher aktuell als zweitgesetzter Spieler hinter Marton Fucsovics ins Turnier starten. In der slowakischen Hauptstadt gibt es 125 ATP-Punkte zu gewinnen.

Direkt im Anschluss folgt ab dem 16. Oktober der nächste Auftritt auf der ATP Tour. In Antwerpen startet dann das traditionelle Hallenturnier der 250er-Kategorie. Aktuell steht Thiem noch als Nachrücker auf der Liste. Eine direkte Teilnahme ist jedoch wahrscheinlich, da die ein oder andere Absage vor Turnierbeginn bekanntlich üblich ist.

Dominic Thiem in Wien im Hauptfeld dabei

Höhepunkt der nächsten Wochen ist dann natürlich das Turnier in der Wiener Stadthalle. Auf Grund der starken Meldeliste wird eine Wildcard zur direkten Teilnahme im Hauptfeld führen. Das Wiener Publikum wird ihren Helden tatkräftig unterstützen, damit es im Ranking weiter nach vorne geht. 500 Punkte für den Titel in Wien wären das Optimum.