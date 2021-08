Holger Rune - die dänische Sensation weiter auf dem Vormarsch

Holger Nodskov Rune macht weiter von sich reden. Am Sonntag holte sich der junge Däne in Verona den zweiten Challenger-Titel in Folge und kletterte damit in den ATP-Charts erstmals unter die Top 150.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.08.2021, 15:17 Uhr

© GEPA Pictures Holger Rune vor ein paar Wochen in Kitzbühel

Holger Nodskov Rune hat bei den österreichischen Tennisfans einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen: Die Auftritte des 18-Jährigen im Rahmen der Generali Open waren von einer Leidenschaft geprägt, die der geneigte Fan von allen Spielern auf der ATP-Tour gerne sehen würden. In Kitzbühel hat es für Rune nach überstandener Qualifikation immerhin noch bis ins Achtelfinale gereicht, dort schied er nach vergebenen Matchbällen gegen Arthur Rinderknech aus. Kurzfristig ein Drama. Aber: Mund abputzen, weitermachen.

Und also ist Rune in den vergangenen Tagen wieder eine Etage niederer geklettert - und hat nicht nur in San Marino, sondern am gestrigen Sonntag auch gleich noch einmal in Verona zugeschlagen (nach Biella der dritte Triumph bei einem Challenger in dieser Spielzeit). Zehn Matches, zehn Siege, 160 Punkte für die ATP-Weltrangliste geholt, nur zwei Sätze abgegeben, so liest sich Runes Arbeitsnachweis der vergangenen zwei Wochen. Die Belohnung ist erstmals ein Platz unter den 150 besten Spielern der Welt. Rune wird ab heute auf einem Karriere-Hoch von 144 notiert. Nicht schlecht für einen Mann, der das Tennisjahr 2021 an Position 475 begonnen hat.

Nächster Auftrag für den dänischen Teenager wird nun sein, sich auf der ganz großen Bühne zu beweisen: Denn in New York City steht die Qualifikation für das letzte Major des Jahres an. Keine einfache Sache für Holger Rune. Am Sonntag noch auf Asche in Verona, ab Mitte der Woche auf Hartplatz im Billie Jean King National Tenniscenter in New York City. Und das gegen Konkurrenten, die den Werdegang des Youngsters sicherlich aufmerksam verfolgen. Zumal Rune mit seinen hohen Ambitionen verbal nicht hinter dem Berg hält. Die Ergebnisse der jüngeren Vergangenheit zeigen: mit Recht.