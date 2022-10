Holger Rune - Diesmal Champion ohne Einschränkungen

Bei seinem ersten Tour-Championat in München war Holger Rune auch das Glück hold. In Stockholm zog der 19-jährige Däne dagegen eine ganz große Show ab.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.10.2022, 14:14 Uhr

© Getty Images In München hat Holger Rune auch vom Unglück seiner Gegner profitiert

Patrick Mouratoglou mag einen Moment gewackelt haben, wo er sich den am gestrigen Finalsonntag in Stockholm hin orientieren soll: War er nicht jahrelang Gast im Clan von Stefanos Tsitsipas, der natürlich auch in schöner Regelmäßigkeit an seiner Akademie im Süden Frankreichs trainiert? Es ist dann aber doch Holger Rune geworden, dessen Trainer-Team Mouratoglou bis zum Ende der Saison unterstützt.

So zumindest der aktuelle Plan. Denn sollte Simona Haleps Sperre wegen eines Doping-Vergehens aufrecht bleiben, hätte Mouratoglou plötzlich viele freie Wochen in seinem Kalender. Und nachdem es in Stockholm an der Seite von Rune gleich zum Turniersieg gereicht hat, wäre das sicherlich eine valide Ausweichoption.

Zverev eiskalt erwischt

Der Däne hat also zum zweiten Mal auf der ATP-Tour zugeschlagen, die Premiere gab es im Frühjahr in München. Dort - so etwas gehört für die meisten Spieler auch dazu - war Holger Rune das Glück hold. In Runde zwei erwischte er Alexander Zverev bei sehr skandinavischen Temperaturen eiskalt. Im Halbfinale schleppte sich Oscar Otte ziemlich krank über den Center Court beim MTTC Iphitos. Und im Finale musste Botic van de Zandschulp nach nur sieben Spielen aufgeben.

In Stockholm nun gibt es keine einschränkenden Anmerkungen zum Championat von Holger Rune. Zum Auftakt gewann er gegen Thiago Monteiro, der zwar eher auf Asche unterwegs ist, sich aber erst gestern in Wien für das Hauptfeld qualifizieren konnte. Cristian Garin war das nächste Opfer Runes, im Viertelfinal musste Cameron Norrie dran glauben. In Der Vorschlussrunde ging Rune gegen Alex de Minaur an seine Grenzen, das war im Endspiel gegen Tsitsipas gar nicht notwendig.

Rune als Favorit nach Mailand

Holger Rune wird damit ab heute erstmals unter den 25 besten Spielern der Welt geführt. Dort haben ihn aufmerksame Beobachter früher oder später ohnehin verortet. Auch wenn Rune im Sommer 2022 ein tiefes Tal durchschritten hat: Nach seinem Sieg im Achtelfinale der French Open gegen eben jenen Tsitsipas setzte es sechs Erstrunden-Niederlagen in Folge. Erst in Washington konnte Rune wieder anschreiben, wenn auch „nur“ gegen einen wie so oft lustlosen Benoit Paire.

Eine solche Baisse kann natürlich immer wieder kommen, Rune hat in diesem Jahr noch für Basel und Paris-Bercy genannt, geht danach neben Neapel-Champion Lorenzo Musetti wohl als Favorit in die #NextGen-Sause in Mailand. Vielleicht ist die Ankunft von Patrick Mouratoglou aber genau jenes Puzzle-Teil das für noch mehr Konstanz im Spiel des Teenagers aus Gentofte sorgt.