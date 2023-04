Holger Rune kontert Kritik: "Wollte bis zum Ende kämpfen"

Holger Rune musste sich nach seinem irren Finalerfolg beim ATP-250-Event von München auch Kritik bezüglich seines Verhaltens auf dem Platz gefallen lassen. Ein Blick auf eine Twitter-Diskussion.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 24.04.2023, 19:10 Uhr

Holger Rune reagiert auf die Kritik nach dem München-Sieg

Das ATP-250-Event von München hatte im Nachgang eine selten menschliche Szene der beiden Hauptprotagonisten des Endspiels zu bieten. Nachdem der Geschlagene Botic van de Zandschulp über Twitter erklärt hatte, dass die Niederlage sehr schmerzen würde, antwortete Kontrahent Holger Rune und betonte, dass der Niederländer noch viele weitere Chancen bekommen würde, um Matches wie diese für sich zu entscheiden.

Weniger erfreulich hingegen war eine weitere Twitter-Korrespondenz, die nach dem Endspiel entstand. Einige Fans nämlich hatten wenig Freude mit dem Verhalten des Dänen, der im Endspiel sichtlich mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatte. Nur wollte das nicht jeder so anerkennen. "Rune ist so ein Schauspieler auf dem Platz, der im Finale von München mit einer angeblichen Verletzung spielt. Er wurde ausgespielt wie das Baby, das er ist, und täuschte eine Verletzung vor, um den Gegner abzulenken", ist etwa in einem besonders unschönen Tweet zu lesen. "Er ist so ein Kind, der kein Problem hatte, mit voller Geschwindigkeit zum Netz zu rennen."

Rune wehrt sich

Holger Rune selbst war sich in der Folge nicht zu schade, höchstpersönlich auf diese Vorwürfe zu reagieren. Tonart: patzig. "Von welchem Planeten kommst du? Ein Medical Time-out zu nehmen, ist völlig okay. Ich konnte meinen Arm kaum heben und mein Körper war völlig ausgelaugt nach zehn Matches", so der 19-Jährige. Für ihn sei es nur noch eine Entscheidung gewesen, ob er aufgeben oder ein Medical Time-out nehmen sollte.

Doch der eigene Siegeswille habe ihn dazu getrieben, trotz der Verschleißerscheinungen bis zum Ende zu kämpfen. "Ich habe in den letzten 2 Wochen mehr als 10 Spiele bestritten. Mein Körper ist im Moment fertig, aber ich wollte trotzdem bis zum Ende kämpfen. Es ist ein Finale. Ich gebe nicht auf", schrieb Rune auf Twitter. Wo sich der Youngster in der Folge auch noch einmal sehr zufrieden mit dem Triumph zeigte: "Es waren zwei harte Wochen mit vielen Kämpfen. Ich habe heute nicht mehr viel Körper übrig, aber #keepfightingtilltheend."