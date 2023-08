Holger Rune: „Platzansetzung nicht die Ursache für die Niederlage“

Sportlich steht Holger Rune aktuell mit Platz 4 im Ranking so gut da wie noch nie in seiner Karriere, dennoch machte sich der 20-jährige nach seinem Erstrunden-Aus bei den US Open und der dritten Auftaktniederlage in Folge so seine Gedanken.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 30.08.2023, 10:16 Uhr

© Getty Images Holger Rune sucht keine Ausreden für seine frühe Niederlage bei den US Open.

Nach seinem Viertelfinaleinzug beim Major in Wimbledon, wo sich Holger Rune nur dem späteren Champion Carlos Alcaraz geschlagen geben musste, hatte sich der Däne den Nordamerika-Swing auf Hartplatz bestimmt anders vorgestellt. Mit Auftaktniederlagen bei den beiden Masters-Events in Toronto und Cincinnati im Gepäck, reiste der 20-jährige zum letzten Grand Slam-Turnier der Saison in den Big Apple.

Seine Hoffnung auf Besserung in Flushing Meadows wurde durch die Court-Ansetzung der USTA, wodurch die aktuelle Nr. 4 der Welt seine Auftakt-Begegnung gegen den Spanier Roberto Carballes Baena auf dem kleinen Court Nr. 5 zu bestreiten hatte, nicht gerade beflügelt.

Die Thematik, dass die amerikanische Staatsbürgerschaft bei der Ansetzung auf den großen Courts in New York oftmals mehr zählt als die bessere Platzierung in der Weltrangliste, ist schon seit Jahrzehnten kein großes Geheimnis. Während früher die Beschwerden darüber nur einen übersichtlichen Kreis erreichten, sieht das heute im Zeitalter der Social Media schon anders aus.

Einen bissigen Kommentar twitterte Rune, als er von der Ansetzung erfuhr: „Standortplan der US Open, falls sie Platz 5 finden, hier spiele ich am Montag mein erstes Spiel“. Nach seiner 4-Satz-Niederlage auf besagtem Court war der Tweet auch gleich Thema bei der folgenden Pressekonferenz: „Ich hatte einfach nicht damit gerechnet, hier zu spielen. Ich habe das Gefühl, dass es normal ist, dass man unter besseren Bedingungen spielen kann, je höher man in der Rangliste aufsteigt. Aber bei mir haben sie das hier nicht gemacht“, kommentierte Rune seine ersten Gedanken.

Gründe für sein Ausscheiden suchte der junge Däne jedoch nicht in der Platzauswahl: „Ich habe diesen Tweet aus Spaß gemacht. Natürlich war ich nicht sehr glücklich, als ich das Programm am Freitag gesehen habe. Aber ich hatte genug Zeit, mich darauf einzustellen. Ich habe in meinem Leben wahrscheinlich mehr Matches auf Außenplätzen bestritten, als auf großen Courts. Ich habe nicht gut gespielt, da ich auch schon vor den US Open schwierige Wochen hatte.“

