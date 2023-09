US Open 2023: Coco Gauff schlägt Aryna Sabalenka und holt ersten Grand-Slam-Titel!

Die Siegerin der US Open 2023 heißt Coco Gauff. Die 19-Jährige besiegte Aryna Sabalenka in einem packenden Finale mit 2:6, 6:3 und 6:2 und durfte somit über ihren ersten Grand-Slam-Titel jubeln.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.09.2023, 00:56 Uhr

Coco Gauff holte ihren ersten Grand-Slam-Titel

Coco Gauff ist am Ziel ihrer Träume angelangt: Die 19-Jährige holte bei den US Open ihre erste Grand-Slam-Trophäe und versetzte das ohnehin schon frenetische New Yorker Publikum somit in völlige Ekstase. Die US-Amerikanerin setzte sich im Finale gegen Aryna Sabalenka mit 2:6, 6:3 und 6:2 durch.

Dabei sah zunächst alles nach einer klaren Angelegenheit zugunsten Sabalenkas aus. Nach einem nervösen Start beider Spielerinnen gewann die 25-jährige Belarussin vier Spiele in Folge und sicherte sich den ersten Durchgang relativ ungefährdet mit 6:2.

Mithilfe des Heimpublikums kämpfte sich Gauff jedoch zurück in die Partie. Die Weltranglistensechste nahm Sabalenka im zweiten Abschnitt den Aufschlag zum 3:1 ab und transportierte das Break in weiterer Folge zum Satzausgleich.

Gauff behält die Nerven, Sabalenka dennoch neue Nummer eins

Gauff wusste das Momentum umgehend in den dritten Satz mitzunehmen und ging rasch mit 4:0 in Führung. Die Teenagerin ließ sich anschließend auch von einer medizinischen Auszeit und zwei aufeinanderfolgenden Spielgewinnen ihrer Kontrahentin nicht aus der Ruhe bringen und verwertete nach zwei Stunden und sechs Minuten Spielzeit ihren ersten Matchball zum 2:6, 6:3 und 6:2-Erfolg.

Während Gauff über ihren ersten Grand-Slam-Titel jubelte, darf sich Sabalenka immerhin mit dem Sprung an die Spitze der Weltrangliste trösten. Die 25-Jährige wird Iga Swiatek am kommenden Montag als Nummer eins der Welt ablösen. Gauff wird auf Position drei aufscheinen.

