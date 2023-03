Hopman Cup: Die ersten Star-Spieler sagen zu

Mit Carlos Alcaraz und Paula Badosa haben zwei Spieler mit Star-Power für den Hopman Cup zugesagt, der zwischen 19. und 23. Juli 2023 in Nizza ausgetragen wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.03.2023, 15:29 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz wird für Spanien beim Hopman Cup starten

Eigentlich war die Idee des Hopman Cups ja eigentlich folgende: Ein paar Stars auf der männlichen wie auf der weiblichen Seite treffen sich zum sportlichen Schlagabtausch, bevor es auf den jeweiligen Touren wirklich ernst wird. Dass dabei richtig feine Matches entstehen können, tut dem grundsätzlichen Ansatz ja keinen Abbruch.

Anstelle des gemischten Wettbewerbs in der Tradition von Harry Hopman ist seit Beginn dieser Spielzeit der United Cup getreten, der in seiner Erstauflage leider bei weitem nicht so viel Charme versprühen konnte wie das Vorgängermodell. Was an zwei Faktoren lag: zum einen waren die Teams zu groß, nur wenige Nationen konnte vier konkurrenzfähige SpielerInnen an den Start bringen (wie etwa die Siegermannschaft aus den USA).

Alcaraz und Badosa für Spanien am Start

Darüber hinaus wurden beim United Cup auch Punkte für die ATP- bzw. WTA-Charts verteilt. Das wirkt sich auch eher spaßmindernd aus.

Aber: Der Hopman Cup ist nicht tot. Nein, er wird bekanntlich in diesem Sommer in Nizza wiederbelebt. Und wer sich dachte, dass so kurz nach Wimbledon keine SpitzenspielerInnen zur Verfügung stünden, dem sei das spanische Team ans Herz gelegt: das wird nämlich mit Carlos Alcaraz und Paula Badosa hervorragend besetzt sein.

Was lediglich für die Turnierveranstalter in Gstaad und Bastad keine gute Nachricht ist: Denn der Hopman Cup wird zwischen dem 19. und 23. Juli ausgetragen. Carlos Alcaraz fällt damit als Starspieler in Gstaad und Bastad aus.