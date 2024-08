Iga Swiatek als erste Spielerin für WTA Finals qualifiziert

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek hat sich als erste Spielerin für die WTA Finals in Riad qualifiziert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.08.2024, 05:07 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek spielt bislang eine starke Saison

Iga Swiatek hat ihr Ticket für die WTA Finals bereits Anfang August in der Tasche. Wie die WTA am Mittwoch mitteilte, qualifizierte sich die Weltranglistenerste aus Polen als erste Akteurin für das Jahresabschlussfinale der acht besten Spielerinnen.

Swiatek gewann im Jahr 2024 bislang fünf Titel - darunter die French Open in Paris - und führt die Weltrangliste mit über 3.300 Zählern Vorsprung auf Coco Gauff souverän an. Ähnlich sieht es im Race aus, dort ist Elena Rybakina mit über 2.500 Punkten Rückstand die erste Verfolgerin der 23-Jährigen.

"Es ist ein tolles Gefühl, sich zum vierten Mal in Folge für die WTA Finals zu qualifizieren", wurde Swiatek, die bei den Olympischen Spielen in Paris zuletzt “nur” Bronze geholt hatte, auf der WTA-Website zitiert. “Ich hoffe, dass die Leistungen der acht besten Spielerinnen der Saison den Fans auf der ganzen Welt viel Freude bereiten werden.”

Swiatek wird die WTA Finals als Titelverteidigerin in Angriff nehmen, konnte sie die letztjährige Ausgabe in Cancun doch für für sich entscheiden. 2024 wird das Event erstmals in Saudi-Arabien stattfinden. Das Turnier in der Hauptstadt Saudi-Arabiens wird vom 2. bis 9. November über die Bühne gehen.