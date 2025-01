Iga Swiatek über positiven Dopingbefund: "Ich bin mit mir im Reinen"

Monate nach ihrer positiven Dopingprobe und der anschließenden einmonatigen Sperre richtet sich Iga Swiatek in einem aktuellen Interview nun gegen ihre Kritiker - und gewährt einen seltenen Einblick in ihr Gefühlsleben.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 08.01.2025, 11:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Iga Swiatek ist mit sich selbst "im Reinen"

“Ich fühle mich im Reinen, weil ich nichts Unrechtes getan habe, aber es ist hart zu sehen, dass fast niemand die gleiche Meinung hat und sie mich behandeln, als wäre ich eine Lügnerin”, sagte die 23-Jährige in einer aktuellen Folge des Podcasts des Tennis Insider Club.

Die fünffache Grand-Slam-Siegerin war im August positiv auf das Herzmedikament Trimetazidin (TMZ) getestet worden und hatte daraufhin eine einmonatige Sperre von der International Tennis Integrity Agency erhalten.

“Es hat an mir genagt”

"Ich habe in den letzten Jahren extrem hart gearbeitet, um meine Träume zu verwirklichen, und der Gedanke, dass die Leute meine Anstrengungen und Erfolge dadurch nicht anerkennen und mich vielleicht anders sehen könnten, hat an mir genagt", so die Polin über die wohl schwerste Phase ihrer bisherigen Karriere.

Besonders aufreibend sei die Zeit während der Ermittlungen gewesen: "Ich erinnere mich, dass ich zu Hause war und viele Leute kamen, um mich um Autogramme zu bitten und Selfies mit mir zu machen. Ich konnte nur denken: Werden sie das in einem Monat immer noch tun, wenn die Sache ans Licht kommt?"

Im Jahr 2025 will die derzeitige Weltranglistenzweite wieder ausschließlich aus sportlichen Gründen für Schlagzeilen sorgen. Zuletzt war sie für das polnische Team beim United Cup im Einsatz, wo sie vier ihrer fünf Einzelpartien für sich entscheiden konnte. Ihre einzige Niederlage im Turnierverlauf kassierte Swiatek ausgerechnet im Finale gegen die USA, in dem sie Coco Gauff in zwei Sätzen unterlag.