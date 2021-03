Iga Swiatek - Ja zu Olympia, Nein zum Billie Jean King Cup

Iga Swiatek hat ihre Prioritäten für die laufende Saison festgelegt. Während die Polin auf den Billie Jean King Cup -vormals Fed Cup - verzichten wird, strebt sie bei den Olympischen Spielen in Tokio eine Medaille an.

Iga Swiatek steht in ihrer noch jungen Laufbahn in dieser Saison vor einem ihrer bisherigen Karrierehighlights: Erstmals wird die 19-Jährige bei den Olympischen Spielen aufschlagen und versuchen, für ihr Heimatland Polen eine Medaille einzufahren.

"Natürlich bleiben die Olympischen Spiele eines der wichtigsten Ziele in diesem Jahr und ich werde in Tokio mein Bestes geben, um mein Land stolz zu repräsentieren", schrieb die amtierende French-Open-Siegerin auf Twitter. Es sei "immer eine Ehre und ein Privileg", für Polen zu spielen, so Swiatek.

Dennoch wird die Weltranglisten-16. beim Billie Jean King Cup nicht für ihr Land antreten. Polen verpasste den Sprung in die diesjährige Endrunde des Teamwettbewerbs zwar, wird am 16. und 17. April aber ein Play-Off-Spiel gegen Brasilien bestreiten. Sollten die Polinnen dieses Duell gewinnen, würden sie im kommenden Jahr um einen Platz in der Finalrunde kämpfen.

2022 könnte Swiatek ihre Teamkolleginnen bereits wieder unterstützen, denn sie hoffe darauf, in Zukunft viele Matches beim Billie Jean King Cup spielen zu dürfen. In diesem Jahr sei dies aber nicht möglich. "Da dieses erste 'volle' Jahr insbesondere in COVID-Zeiten voller Herausforderungen und Überraschungen ist, muss ich mich manchmal den Umständen anpassen", begründete Swiatek ihren Verzicht auf den Teamwettbewerb.