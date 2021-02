Iga Swiatek spürt die volle Wucht eines Grand-Slam-Erfolgs: "Mehr Druck als üblich"

Die French-Open-Siegerin Iga Swiatek geht erstmals als Major-Siegerin in ein Grand-Slam-Turnier. Das hat direkte Auswirkungen auf die Erwartungshaltung, wie die Polin selbst zugibt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.02.2021, 17:09 Uhr

Die 19-Jährige wurde im Oktober zur jüngsten Paris-Siegerin seit Monica Seles im Jahr 1992, und die erste Spielerin, die das Turnier ohne Satzverlust gewann, seit Justine Henin 2007.

Bei den Australian Open ist sie an Nummer 15 gesetzt, sie spielt die erste Runde gegen Arantxa Rus, die Nummer 74 der Welt aus den Niederlanden.

"Eigentlich verspüre ich mehr Druck als üblich", sagte Swiatek am Samstag, und bestätigt damit das Gefühl von Dominic Thiem. Der US-Open-Sieger erhoffte sich nach seinem Triumph bei den US Open auch, weniger Nervosität in seinen zukünftigen Matches zu verspüren, doch das Gegenteil war der Fall.

"Ich werde jetzt nicht mehr als Underdog gesehen, die Leute behandeln mich anders", sagte Swiatek. "Daran muss ich mich vielleicht erst anpassen. Aber ich will weiterhin alles genießen und meine Erwartungshaltung dämpfen. Jeder beginnt von null, wenn wir auf den Platz kommen, darauf setze ich."

Swiatek wolle sich mehr über die kleinen Dinge freuen, etwa, dass sie überhaupt in Australien sein kann, und den Moment genießen. Sie verbrachte mit ihrem Team etwa Zeit am Strand, das helfe ihr hoffentlich bei ihrem Vorhaben.

Seit dem Sieg bei Roland Garros bestritt Swiatek kein Profi-Match mehr. Bei der Gippsland Trophy bezwang sie zunächst Kaja Juvan, ehe sie in zwei Sätzen an Ekaterina Alexandrova scheiterte. "Ich hoffe auf einen Flow bei den Australian Open, ich werde alles geben", sagte sie, wenngleich: "Ein paar Matches hätten mir ganz gut getan."

Vor dem Beginn der Australian Open 2020 stand Swiatek noch außerhalb der Top-50 der Weltrangliste. Heute zählt sie zu den Mitfavoritinnen. Geht alles nach der Papierform, würde in der dritten Runde mit Elena Rybakina die erste Gesetzte auf Swiatek warten.