Iga Swiatek wollte "lange Ballwechsel vermeiden"

Iga Swiatek bekam von Katie Boulter einen echten Dreisatzfight im Viertelfinale des United Cups geliefert. Die Polin zeigte sich nach dem knappen Erfolg hocherfreut über ihre Leistung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.01.2025, 08:14 Uhr

Iga Swiatek hat mit Polen erneut das Halbfinale des United Cups erreicht.

Iga Swiatek hat das polnische Team beim United Cup mit einem knappen Sieg gegen Katie Boulter in das Halbfinale des gemischten Teamwettbewerbs geführt. Aus dem Erfolg im Match gegen die Britin zieht die fünffache Grand-Slam-Siegerin viel Selbstvertrauen.

„Das war ein verrücktes Match mit vielen Wechseln im Momentum“, fasste Iga Swiatek ihre Partie zusammen. „Ich wusste, dass ich das Niveau hochhalten und präzise agieren muss, um die langen Ballwechsel zu vermeiden.“

Im Halbfinale wartet Kasachstan

Und genau das gelang Swiatek zum Ende des Matches besser als ihrer Kontrahentin. Damit darf sich das polnische Team erneut über den Einzug in das Halbfinale beim United Cup freuen. Vor zwölf Monaten ging es sogar bis in das Endspiel, in dem das deutsche Team knapp 2:1 gewinnen konnte.

Um das erneut realisieren zu können, muss in der Runde der letzten vier Teams in diesem Jahr Kasachstan bezwungen werden. Iga Swiatek wird erneut alles versuchen, um das Niveau hochzuhalten. Gemeinsam mit (Einzel-)Partner Hubert Hurkacz geht das polnische Team als Favorit in den Vergleich. Kasachstan siegte im Viertelfinale gegen Titelverteidiger Deutschland.