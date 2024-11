Iga Swiatek: Zwei Saisons in einem Jahr

Iga Swiatek ereilte bei den WTA Finals in Riad das Vorrundenaus. Es ist das Ende einer Saison auf der WTA Tour, das sich für die Polin eher nach zwei Saisons anfühlt.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 08.11.2024, 11:36 Uhr

Iga Swiatek schied bei den Finals in Riad in der Vorrunde aus.

Als Iga Swiatek am 8. Juni ihren vierten Roland-Garros-Titel in die Höhe stemmte, war die Tenniswelt mehr als beeindruckt. Es war bereits der fünfte Titel des Jahrs für die 23-Jährige.

Mit Doha, Indian Wells und den beiden Sand-Klassikern Rom und Madrid gewann Swiatek zuvor vier 1000er-Titel, die vor allem auf dem roten Sand ihre Vormachtstellung mit 19 Siegen in Folge klar unterstreichen konnte.

Nach besagtem 8. Juni sollten dann nur noch fünf weitere Auftritte auf der großen Bühne folgen. In Wimbledon ereilte Swiatek das Aus in Runde drei gegen Yulia Putintseva. Da bisher die großen Ergebnis auf dem Rasen ausblieben, war das sicherlich keine Überraschung.

Swiatek „nur“ mit Bronze bei Olympia

Denn ein paar Wochen später folgte die Rückkehr nach Paris und auf den geliebten Sand. Bronze statt Gold, für die Sandplatzdominatorin schon fast eine Enttäuschung.

Anschließend folgten Teilnahme in Cincinnati bei den US Open und der Verlust der Spitzenposition der Weltrangliste. Nun das Vorrundenaus bei den WTA Finals in Riad, dass eine Saison beschließt, die gefühlt bereits im Sommer für Swiatek zu Ende ging.

Mit neuem Coach an ihrer Seite sollte 2025 jedoch wieder gerechnet werden mit der Spielerin, die vor allem auf dem Sand kaum zu schlagen ist.