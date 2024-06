Im August: Hamburg bekommt doch noch ein WTA-Turnier

Hamburg wird in diesem Jahr doch noch Heimat eines WTA Turniers. Vom 4. bis zum 10.08. wird ein WTA-125er-Turnier in der Hansestadt durchgeführt. Zunächst sollte in diesem Sommer ein 250er-Event stattfinden.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 25.06.2024, 12:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Der Hamburger Rothenbaum wird auch in diesem Jahr WTA-Tennis sehen dürfen.

Nun also doch! Nach der zwischenzeitlichen Absage des geplanten WTA-250er-Turniers wird den Hamburger Tennisfans doch noch WTA-Tennis in diesem Sommer geboten. Vom 4. bis zum 10. August wird ein WTA-125er-Event durchgeführt, wie Turnierdirektorin Sandra Reichel mitteilte.

Das besondere daran: das Turnier wird auf der Anlage am Rothenbaum stattfinden und damit nach dem ATP-Turnier, das der 500er-Kategorie angehört, Austragungsort eines weiteren Spitzenturniers sein. Das ursprünglich geplante WTA-Turnier der 250er-Kategorie auf der Anlage im Hamburger Stadtpark wurde vor einigen Wochen aus organisatorischen Gründen abgesagt und die Lizenz vom Veranstalter für ein Jahr nach Rumänien verliehen.

250er-Turnier soll 2025 starten

Die Veranstalter um Sandra Reichel haben in den vergangenen Jahren auch das traditionelle Männerturnier am Rothenbaum ausgerichtet und vor zwölf Monaten als kombiniertes Event durchgeführt. Mit der neuen Vergaberunde des Deutschen Tennis Bundes, der als Lizenzinhaber fungiert, bekam die spanische Agentur Tennium für die nächsten Jahre den Zuschlag.

Nach der Bekanntgabe des Veranstalterwechsels gab es von Seiten der langjährigen Turnierdirektoren frühzeitig Bestrebungen, dass man weiterhin auf Hamburg als Standort eines WTA-Turniers setzen würde. Im nächsten Jahr soll nun ein neuer Anlauf eines 250er-Turniers an der Elbe genommen. Langfristig soll auch bei den Frauen ein Turnier der Kategorie 500 im Kalender etabliert werden. In diesem Jahr findet eine lange Hängepartie nun ein Happy End.