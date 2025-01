In Vilnius gegen Israel: Marterer und Hanfmann starten

Ab morgen geht es für das deutsche Davis Cup-Team in der Qualifikationsrunde gegen Israel um den Einzug in die zweite Runde des Mannschaftswettbewerbs.

von PM

zuletzt bearbeitet: 30.01.2025, 16:42 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Maximilian Marterer bestreitet in Vilnius das Auftakt-Einzel für den DTB gegen Israel.

Teamkapitän Michael Kohlmann schickt nach der krankheitsbedingten Absage von Jan-Lennard Struff wenig überraschend Yannick Hanfmann, Maximilian Marterer und das eingespielte Doppel um Kevin Krawietz und Tim Pütz in die Begegnung; bei Israel kommen Yshai Oliel und Daniel Cukierman im Einzel sowie Amit Vales und Daniel Cukierman im Doppel zum Einsatz.



Die Auslosung für die Davis Cup-Qualifiers 2025 zwischen Deutschland und Israel hat folgende Begegnungen ergeben:



Tag 1



Einzel Nr. 1: Maximilian Marterer vs. Yshai Oliel

Einzel Nr. 2: Yannick Hanfmann vs. Daniel Cukierman



Tag 2*



Doppel: Kevin Krawietz/Tim Pütz vs. Daniel Cukierman/Amit Vales

Einzel Nr. 3: Yannick Hanfmann vs. Yshai Oliel

Einzel Nr. 4: Maximilian Marterer vs. Daniel Cukierman



*Die Coaches haben die Option, die Aufstellung für den zweiten Spieltag noch einmal zu ändern.



Maximilian Marterer, der morgen den Auftakt macht, steht nach seinen starken Auftritten in der Davis Cup-Gruppenphase im vergangenen Jahr wieder im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft: „Meinen ersten Gegner kenne ich nicht so gut. Ich habe einmal mit ihm trainiert und lediglich gehört, dass er ein sehr guter Junior war. Daher werde ich versuchen, mich auf mein Spiel zu konzentrieren“.



Ähnlich geht es der Nummer eins im DTB-Team. „Ich weiß, dass mein Gegner auf das gleiche College wie ich gegangen ist und dort an 1 und 2 gespielt hat. Davor habe ich großen Respekt, denn das spricht für die Qualität, die er hat. Daher erwarte ich ein hartes Match. Selber habe ich aber nie gegen ihn gespielt oder mit ihm trainiert“, so Yannick Hanfmann.



Deutsches Davis Cup-Team live bei Tennis Channel



Die Streaminganbieter Tennis Channel überträgt die Matches zwischen Deutschland und Israel bei den Davis Cup-Qualifiers live. Los geht es am Freitag um 16:30 Uhr (deutscher Zeit). Samstag wird bereits ab 12:30 Uhr in der 1.500 Zuschauer fassenden Multifunktionssporthalle in der litauischen Hauptstadt Vilnius gespielt.