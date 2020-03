Indian Wells - Dominic Thiems 1.000 Punkte sind futsch

Dominic Thiem wird seine im Vorjahr errungenen Punkte beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells verlieren. Dafür wird ein weiteres Ergebnis in die Wertung mit einfließen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.03.2020, 15:45 Uhr

© Getty Images Den Pokal und die Erinnerungen an 2019 kann Dominic niemand nehmen

Die gute Nachricht zuerst: Wenn am Montag, den 23. März, die ATP-Weltrangliste erscheint, wird Dominic Thiem immer noch auf Position drei der Charts geführt werden. Allerdings mit nur noch geringem Vorsprung auf den wegen einer Verletzung pausierenden Roger Federer und dahinter Daniil Medvedev. Und sollte auch das zweite ATP-Masters-1000-Turnier in Miami dem Corona-Virus zum Opfer fallen, bliebe Thiem am 6. April immer noch die Nummer drei.

Die 1.000 Punkte, die sich der Österreicher mit seinem Finalsieg 2019 in Indian Wells gegen Roger Federer erspielt hat, sind allerdings futsch. Ebenso natürlich wie jene 600 des Finalisten oder die jeweils 360 für Milos Raonic und Rafael Nadal, die vor Jahresfrist in der Vorschlussrunde standen. Nachdem eine Austragung des „fünften Majors“ zu einem anderen Termin zwar angedacht, aufgrund der engen Terminsituation aber eher unrealistisch ist, wird eine Sonderregelung der ATP in Kraft treten. Und die besagt nicht, dass die Punkte eines ausfallenden Top-Ereignisses ein weiteres Jahr mitgenommen werden.

Thiem verliert viel, Djokovic so gut wie nichts

Wenn es nämlich innerhalb der Ranking-Periode von 52 Wochen nicht die vorgesehenen vier Grand-Slam-Turniere und acht Masters-1000-Events (Indian Wells, Miami, Madrid, Rom, Kanada, Cincinnati, Shanghai, Paris-Bercy - für Monte Carlo gibt es eine Sonderregelung) gibt, tritt nach Abschnitt IX im ATP-Regelbuch eine Sonderregelung in Kraft, wonach das nächstbeste Turnier, das bislang im Rankings Breakdown als „Other Non-Countable Tournaments“, also „nicht zählbar“ vermerkt war, in die Wertung mit einfließt. In regulären Jahren lautet die Formel: Vier Majors plus acht 1000er, plus die sechs nächstbesten Resultate.

Dieser Rankings Breakdown wurde am Montag übrigens offenbar einer Generalüberholung auf der ATP-Seite unterzogen und war stundenlang nicht erreichbar.

Dominic Thiem bekommt damit immerhin 90 Punkte aus Monte Carlo dazu (Achtelfinal-Niederlage gegen den späteren Finalisten Dusan Lajovic), Novak Djokovic dagegen gar keine. Der Serbe hat, wie Rafael Nadal, neben den ATP Finals weniger als 18 Turniere gespielt. Nachdem Djokovic 2019 in Indian Wells aber früh gegen Philipp Kohlschreiber verloren hat, steigt der Serbe vergleichsweise sehr gut aus dem Indian-Wells-Schlamassel aus. Andererseits könnte man natürlich argumentieren, dass Daniil Medvedev bei optimalem Turnierveraluf an Thiem hätte vorbeiziehen können. Diese Chance hat der Russe nun frühestens in Miami.