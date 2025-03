Indian Wells: In den Doppeln herrscht das Chaos

In den Doppel-Wettbewerben in Indian Wells bleibt kein Stein auf dem anderen. Mit einer Ausnahme.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.03.2025, 07:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Auch Taylor Townsend und Katerina Siniakova sind in Indian Wells nicht mehr im Titelrennen

Immerhin Marcelo Arevalo und Mate Pavic stehen noch ihren Mann. Das an Position eins gesetzte Paar hat bei den Männern das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells erreicht - und das sogar ohne Satzverlust. Ansonsten aber erweist sich der Paarlauf mal wieder als absolut unvorhersehbar. Denn Arevalo und Pavic treffen in der Vorschlussrunde nicht etwa wie von der Setzliste vorgesehen auf Simone Bolelli und Andrea Vavassori, sondern auf Christian Harrison und Evan King. Die beiden US-Amerikaner waren mit einer Wildcard gestartet.

Noch wilder geht es in der unteren Tableau-Hälfte zu. Da kommt es im Halbfinale zum Treffen zwischen Sebastian Korda und Jordan Thompson auf der einen und Fernando Romboli und John-Patrick Smith auf der anderen Seite. Beide Teams sind ungesetzt so weit gekommen.

Bei den Frauen ist man schon eine Runde weiter. Und die Fans bekommen ein Endspiel serviert, mit dem niemand gerechnet hat. Denn Katerina Siniakova und Taylor Townsend, das favorisierte Paar, das in diesem Jahr schon die Australian Open und zuletzt in Dubai gewonnen hat, unterlag im Halbfinale Asia Muhammad und Demi Shuurs mit 4:6, 6:4 und 8:10. Letzere bekommen es im Endspiel mit Tereza Mihalikova und Olivia Nicholls zu tun. Die natürlich auch ungesetzt gestartet sind.

Hier das Doppel-Tableau der Männer

Hier das Doppel-Tableau der Frauen