Indian Wells: Jule Niemeier scheitert in Runde eins

Jule Niemeier ist nach überstandener Qualifikation in der ersten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Indian Wells an der US-Amerikanerin Robin Montgomery gescheitert.

von SID

zuletzt bearbeitet: 06.03.2025, 07:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jule Niemeier ist in Indian Wells in Runde eins gescheitert

Jule Niemeier hat den Schwung aus dem Sieg im deutschen Duell nicht mitnehmen können. Nach ihrem Erfolg über Eva Lys in der entscheidenden Qualifikationsrunde verpasste die Dortmunderin die zweite Runde des WTA-Turniers in Indian Wells. Gegen die US-Amerikanerin Robin Montgomery verlor Niemeier mit 6:3, 5:7, 2:6.

Niemeier hatte sich zuvor in zwei Sätzen gegen Melbourne-Überraschung Lys durchgesetzt. Für die Hamburgerin Lys, die bei den Australian Open als "Lucky Loser" bis ins Achtelfinale gestürmt war und sich inzwischen zur deutschen Nummer eins aufgeschwungen hat, war es ein etwas überraschender Rückschlag.

Nach Niemeiers Ausscheiden ist Tatjana Maria die letzte verbliebene Deutsche im Hauptfeld. Sie trifft in der Nacht auf Freitag auf Tokio-Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells