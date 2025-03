Indian Wells: Swiatek startet furios, Lucky Loserin Lys scheitert

Titelverteidigerin Iga Swiatek ist beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells mit einem glatten Sieg gegen Caroline Garcia gestartet. Eva Lys, als Lucky Loserin ins Hauptfeld gekommen, ist dagegen gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.03.2025, 07:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Iga Świątek hatte es am Freitag eilig

Das war mal ein Auftakt nach Maß für Iga Swiatek: Die Polin, im vergangenen Jahr Siegerin im Tennis Paradise, hielt sich mit Carolina Garcia nicht lange auf, gewann mit 6:2 und 6:0. Nächste Gegnerin von Swiatek wird Dayana Yastremska sein. Die Ukrainerin ließ Ons Jabeur bim 6:3 und 6:1 keine Chance.

Eva Lys, die zwar in der Qualifikation gegen Landsfrau Jule Niemeier verloren hatte, danach aber als Lucky loserin ins Hauptfeld und mit einem Freilos sogar in Runde zwei gerutscht war, musste sich derweil Caroline Dolehide mit 6:7 (3) und 4:6 geschlagen geben. Damit ist keine deutsche Frau mehr im Enzel-Tableau vertreten.

Andreeva trifft erneut auf Tauson

Mit dabei ist nach wie vor Mirra Andreeva, die vor wenigen Tagen in Dubai ihren größten Karriere-Erfolg gefeiert hat. Die Russin mühte sich gegen Varvara Gracheva aber redlich, setzte sich schließlich mit 7:5 und 6:4 durch. Nun kommt es zum erneuten Clash mit Clara Tauson, gegen die Andreeva ja im Endspiel von Dubai gewonnen hatte.

Aus US-amerikanischer Sicht konnte vor allem Hessica Pegul überzeugen. Eben die hatte am Wochenende ja noch den Titel in Austin geholt, in Indian Wells gewann Pegula zum Auftakt gegen Magda Linette mit 6:4 und 6:2. Nächste Gegnerin wird Xinyu Wang sein, die sich etwas überraschend gegen Jelena Ostapenko behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells