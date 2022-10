International Tennis Hall of Fame: Das sind die neuen Kandidaten

Wer zieht als nächstes in die International Tennis Hall of Fame in Newport, Rhode Island, ein? Mit in der Verlosung sind zwei ehemalige Weltranglisten-Erste, die aktuell als Coaches brillieren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.10.2022, 13:10 Uhr

© Getty Images Carlos Moya ist einer der aktuellen Kandidaten für die Hall of Fame

Wie jedes Jahr, wenn es um das Thema „Mitglieder in der International Tennis Hall of Fame“ geht, sei zunächst einmal angemerkt, dass eine Ruhmeshalle, in der Thomas Muster nicht vertreten ist, Michael Chang aber sehr wohl, dringend ihre Kriterien für den Einzug in die Hall überdenken sollte. Nicht, dass Chang sich diese Ehre nicht verdient hätte. Aber die ganze (auch Leidens-)Geschichte von Muster ist natürlich noch einmal um einiges spannender.

Nun, gut.

Es stehen also wieder sieben Kandidaten zur Auswahl, die in Newport, Rhode Island, im kommenden Sommer einen Platz zugeordnet bekommen könnten. Und alle haben natürlich ihre Meriten. So stehen mit Juan Carlos Ferrero und Carlos Moya nicht nur zwei Männer auf der Liste, die die ATP-Charts angeführt und Grand-Slam-Turniere gewonnen haben. Nein, die beiden Spanier mischen ja auch als Coaches aktiv mit, als Betreuer von Carlos Alcaraz und Rafael Nadal.

Pennetta und Ivanovic nominiert

Daniel Nestor dagegen darf sich mit Recht „Doppel-Legende“ nennen, der Kanadier könnte den Sprung und die Hall of Fame ebenso schaffen wie Cara Black aus Zimbabwe. Und, weil wir gerade bei PaarlaufspezialistInnen sind, auch Lisa Raymond.

In Sachen Einzel-Brillanz bei den Frauen wurden Flavia Pennetta und Ana Ivanovic nominiert. Bei beiden steht ein Major-Sieg in der Vita, bei Ivanovic auch dieEroberung von Weltranglisten-Platz eins.