ATP: Ivan Ljubicic warnt - "Verletzung von Sinner darf nicht unterschätzt werden"

Ivan Ljubicic ist der Meinung, dass man die Hüftprobleme von Jannik Sinner und die Schulter- und Armprobleme von Carlos Alcaraz nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 05.05.2024, 17:18 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner ärgert sich derzeit mit Hüftproblemen herum

Jannik Sinner ist neben Carlos Alcaraz die wohl heißeste Aktie, die der Tennissport derzeit aufzubieten hat. Umso trauriger, dass der Südtiroler sich bereits früh im Turnierverlauf in Madrid Probleme mit der Hüfte einhandelte, die ihn in weiterer Folge auch vorm Antreten beim Combined-Event in Rom abhalten werden.

Ivan Ljubicic, der finale Trainer von Roger Federer und selbst ehemalige Nummer drei der Herren-Weltrangliste, teilte im Interview mit Sky Sport 24 seine Meinung zur Verletzung des Weltranglisten-Zweiten. Des Erachtens Ljubicics nach, gebe es zwar keinen Grund zur akuten Sorge, dennoch müsse man die Entwicklungen im Tennis wirklich genau im Blick haben.

Spieler achten mehr auf ihre Körper

"Bei Spielern, wie Sinner, die unter Hüftschmerzen leiden, ist der Wechsel zwischen Hartplatz und Böden, auf denen man rutschen kann, ein Problem. Wenn die Bälle schwerer werden, weil sie dem Boden Feuchtigkeit entziehen, wird wiederum der Ellbogen und der Arm stärker belastet, wie es bei Alcaraz der Fall war", so der Kroate.

Die Spieler würden sich immer mehr bewegen und härter zuschlagen, da sei es nur logisch, dass der Körper an einem bestimmten Punkt sage: "Das ist genug, es reicht." Der Kalender ist in den nächsten Wochen und Monaten enorm dicht, immerhin stehen Roland Garros, Wimbledon und die Olympischen Spiele vor der Tür. Da sei es klar, dass die Spieler mehr auf ihren Körper achten als sonst.

Das Fazit des 45-Jährigen: "Janniks Problem ist nicht ernst, aber wichtig und nicht zu unterschätzen."