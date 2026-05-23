interwetten: Gewinnt Zverev in Paris mehr Matches als die DFB-Elf bei der WM?

Wer schneidet erfolgreicher ab: Alexander Zverev bei den French Open in Paris - oder die die deutsche Fußball-Nationalelf bei der WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.05.2026, 08:57 Uhr

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© Getty Images Jamal Musiala kann es für Deutschland nicht alleine richten, Alexander Zverev schon

Im frühen Sommer 2026 jagt ein Sport-Highlight das andere: So beginnen etwa am Sonntag, den 24. Mai, in Roland-Garros die French Open mit den Matches des Hauptfeldes. Und wenige Tage, nachdem der neue Champion am Bois de Boulogne gekrönt wurde, startet in Kanada, Mexiko und den USA die 23. Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft.

Und aus deutscher Sicht stellt sich die Frage: Wer hat die besseren Aussichten auf einzelne Matchsiege? Alexander Zverev in Paris - oder die Elf von Julian Nagelsmann in Nordamerika. Für die Buchmacher bei interwetten ist klar: Das muss Zverev sein. Die Quote, dass die deutsche Nummer eins mehr Matches gewinnt als die DFB-Elf, steht bei 1,35. Wer dagegen wettet, bekommt bei interwetten eine Quote von 3,50.

Die DFB-Elf kann eine Niederlage korrigieren - Zverev nicht

Aber schauen wir uns die Ausgangslage mal genauer an: Deutschland wurde bei der Fußball-WM in eine Gruppe mit Ecuador (in der FIFA-Weltrangliste auf Position 23 gelistet), der Elfenbeinküste (34) und Curacao (82) gelost. Auch wenn für die schwarz-rot-goldenen Kicker in jüngerer Vergangenheit nicht alles nach Plan gelaufen ist: Da sollten drei Erfolge drinnen sein.

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Überträgt man dies nun auf Alexander Zverev, dann ergäben sich laut Live-Ranking folgende Gegner in den ersten drei Runden: James Duckworth (82), Brandon Nakashima (34) und Alejandro Davidovich Fokina (23). Gegen die ersten beiden kann Zverev nicht verlieren, auch „ADF“ würde ihm liegen. Es stünde also 3:3 gegen das DFB-Team. Allerdings: Das ist die Theorie. Die eigentliche Auslosung erfolgt erst am Donnerstag, dem 21. Mai.

Zwei Dinge sind aber grundsätzlich zu bedenken: Die Nagelsmänner können eine Pleite in der Gruppenphase noch korrigieren und weitere Siege nachlegen, für Zverev wäre das Turnier im Fall einer Niederlage vorbei. Und im Fußball ist ein Unentschieden manchmal ja fast so viel wert wie ein Sieg. Das gilt im Tennis natürlich nicht.

