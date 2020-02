Ist Serena Williams die fitteste Tennisspielerin der Welt?

Das US-amerikanische Magazin Sports Illustrated hat die fittesten 25 Frauen des Weltsports gekürt. Eine einzige Tennisspielerin findet sich in dieser Liste: Serena Williams.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.02.2020, 21:07 Uhr

© Getty Images Serena Williams bei den Australian Open 2020

Äpfel mit Birnen zu vergleichen macht nicht nur den Sportfans Spaß - sondern ganz augenscheinlich auch einigen Journalisten. So präsentiert Sports Illustrated, das wohl bekannteste Sportmagazin des USA, im Moment gerade eine Liste der 25 fittesten Athleten und Athletinnen. Und hat dafür ein paar Experten befragt, die die Frauen und Männer nach folgenden Kriterien beurteilt haben: Leistung während der abgelaufenen zwölf Monate. Herausforderungen und Risiken der jeweiligen Sportart. Ausdauer. Trainingsart und einige andere Schwellenwerte wie Kraft, Schnelligkeit, Stärke, Flexibilität und mehr.

Ein Blick auf die 25 Sportlerinnen lässt erahnen, dass ein derartiger Vergleich ein sinnloses Unterfangen ist: Da misst sich etwa Marathonläuferin Brigid Kosgei (Platz 24) mit UFC-Kämpferin Amanda Nunes (Platz 2), die Leistungen der legendären Schwimmerin Katie Ledecky (Platz 5) mit jenen der nicht minder legendären Skifahrerin Mikaela Shiffrin (Platz 4) verglichen. Nun, gut: Mit Simone Biles führt eine Turnerin die Liste an. Da sind tatsächlich fast alle gefragten Kriterien in ausreichendem Maße berücksichtigt.

Serena Williams mit dem Turniersieg in Auckland

Einzige Tennisspielerin in der Liste ist übrigens Serena Williams. Und das erscheint nun doch einigermaßen verwunderlich: Schließlich hat Serena während der abgelaufenen zwölf Monate lediglich ein Turnier gewonnen - zu Beginn dieses Jahres in Auckland. Es ist davon auszugehen, dass die Beurteilung der Athletinnen da schon längst abgeschlossen war. Darüber hinaus hat sich die mittlerweile 38-Jährige nach den US Open eine beinahe halbjährige Pause gegönnt, fast schon traditionell.

Zu Serenas Gunsten wird ihre Wettbewerbsfähigkeit im höheren Alter angeführt. Und der Umstand, dass sie auch nach der schwierigen Geburt ihrer Tochter wieder ganz an der Weltspitze mitspielen kann. Im Moment steht Williams auf Position acht der WTA-Weltrangliste, in jener von Sports Illustrated scheint sie vier Ränge dahinter auf. Ob sie aber wirklich die fitteste Tennisspielerin ist, bleibt wohl Ansichtssache. Andererseits: In Anbetracht der Flut an Aufgaben bei den WTA Finals in Shenzhen, ließen sich dann doch einige gute Argumente für Serena finden.

Bei den Männern haben es übrigens Rafael Nadal und Novak Djokovic in die Top 25 geschafft. Der Serbe sogar auf Platz zwei hinter Basketball-Star Giannis Antetokounmpo.