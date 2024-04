WTA: Teenagerin Alina Korneeva unterzieht sich Handgelenks-OP

Nach anhaltenden Problemen musste sich die zweifache Junioren-Grand-Slam-Siegerin Alina Korneeva aus Russland am linken Handgelenk operieren lassen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 24.04.2024, 23:51 Uhr

© Getty Images Alina Korneeva muss aufgrund einer Handgelenks-OP pausieren.

In ihrer Karriere ging es für Alina Korneeva fast immer nur steil nach oben. Bei den Juniorinnen holte sich die 16-jährige im letzten Jahr den Titel bei den Australian Open und in Roland Garros. Auch der Übergang zur Damen-Tour schien reibungslos zu laufen. So triumphierte sie ebenfalls in der letzten Saison auf der ITF-Tour beim W60-Turnier im südafrikanischen Pretoria und dem W100-Event im portugiesischen Figueira da Foz. Zum Auftakt der diesjährigen Spielzeit spielte sie sich bei den Australian Open erfolgreich durch die Qualifikation und erreichte die zweite Runde im Hauptfeld.

Aufgrund anhaltender Probleme mit ihrem Handgelenk startete Korneeva zuletzt im Februar beim WTA-125er-Event in Mumbai und blieb seitdem der Tour fern. Wie die Teenagerin nun bei Instagram veröffentlichte, musste sie sich einer Operation am linken Handgelenk unterziehen. Die Operation ließ die aktuelle Weltranglisten-153, die seit vielen Jahren an der Rafa-Nadal-Akademie in Manacor trainiert, in Barcelona durchführen.

Auch wenn die genaue Rückkehr der Russin noch unsicher ist, gibt sie das hoffnungsvolle Ziel „Wimbledon“ vor. Immerhin blickt die ehemalige Nr. 1 der Jugend-Weltrangliste optimistisch nach vorne und nutzt die tennisfreie Zeit für einen Heimaturlaub in Moskau.