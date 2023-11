Italien feiert: Nur zwei Nationen mussten länger warten

Jannik Sinner führte Italien in Malaga zum Davis-Cup-Titel gegen Australien. Damit endete eine lange Zeit des Wartens für die stolze Tennisnation.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 27.11.2023, 13:32 Uhr

© Getty Images Italien feiert den Gewinn der dezent ausfallenden Davis-Cup-Trophäe.

Als Jannik Sinner am Sonntag den dritten Matchball zum Titel verwandelte, endete für die italienischen Tennisfans eine lange Durststrecke. 1976 durfte zuletzt ein Davis-Cup-Triumph gefeiert werden. In Chile gelang der italienischen Mannschaft damals der erste und bis gestern einzige Gewinn der traditionsreichen Mannschaftstrophäe. 47 Jahre lagen damit zwischen dem ersten und dem zweiten Titelgewinn. Doch zwei Nationen mussten sich in der Vergangenheit länger gedulden, bis die Trophäe wieder in der eigenen Vitrine stand.

Für Frankreich endete 1991 eine Wartezeit von 59 Jahren. Am vorherigen Titelgewinn 1932 dürften nur wenige Akteure Erinnerungen gehabt haben, die zu Beginn der 90er-Jahre das Privileg des Davis-Cup-Siegers erspielten.Frankreich dominierte zwischen 1927 und 1932 den Wettbewerb als Dauerchampion. Nach 1991 wurde diese Erfolgsserie nicht wieder aufgenommen, Doch 1996, 2001 und 2017 folgten zumindest weitere Titel.

Andy Murray beendete 79 Jahre Wartezeit

Noch länger wartete jedoch Großbritannien auf den erlösenden Sieg in einem Finale. 2015 beendete Sir Andy Murray höchstpersönlich die Wartezeit mit dem entscheidenden Matchpunkt gegen Belgien. 1936, und damit 79 Jahre zuvor, war das Königreich zuletzt der Sieger. Auch die Briten hatten in den 30ern eine dominante Phase und lösten zwischen 1933 bis 1936 die Franzosen als Seriensieger ab. Beide Länder haben den Davis Cup bis heute auch je zehn Mal gewinnen können. In der Historie gibt es also definitiv Parallelen.

Das deutsche Team wartet nun auch bereits seit 30 Jahren auf einen Triumph. Sollte 2024 der große Coup gelingen, würde die DTB-Auswahl damit in der Rangliste der längsten Wartezeiten (dann 31 Jahre) auf Platz fünf landen. Nur Tschechien hat neben den drei oben genannten Nationen einen noch längeren Zyklus mit 32 Jahren im Jahr 2012 geschlossen.