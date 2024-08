Italienische Spieler auf der Überholspur zur Spitze

Es läuft bei den Italienischen Herren- und wie! Mit Jannik Sinner an der Spitze, Lorenzo Musetti als Bronzemedaillengewinner und Kitzbühel-Sieger Matteo Berrettini stehen noch drei weitere italienischen Spieler in den Top-50 der Welt.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 05.08.2024, 23:37 Uhr

© Getty Images

Die Zukunft des italienischen Tennis ist gesichert. Mit sechs Top-50-Spielern und einer Nummer Eins der Welt sind die italienischen Herren mehr als grandios aufgestellt. Mit vier 22-jährigen Spielern ist auch die Zukunft in trockenen Tüchern.

Über die überragende Saison von Jannik Sinner muss ja gar nicht viel gesagt werden. Der 22-jährige sympathische Sextner startete mit dem Australian-Open-Sieg perfekt in das Jahr, machte sich zu Nummer Eins der Welt und sicherte sich vier von seinen insgesamt 14 Titeln auf der ATP-Tour. In Halle, Miami und Rotterdam ging er als Sieger des Turniers nach Hause. Die Olympischen Spiele verpasste Sinner aufgrund einer Mandelentzündung, in dieser Woche will er seinen Titel bei dem Masters in Montreal verteidigen. Der ebenfalls 22-jährige Lorenzo Musetti stand zunächst im Halbfinale bei Wimbledon, in dem er Novak Djokovic in drei knappen Sätzen unterlag. Und bei den Olympischen Spielen in Paris setzte der Weltranglistensechzehnte noch einen drauf. Musetti erkämpfte sich nach einem harten Drei-Satz-Kampf gegen Felix Auger-Aliassime die Bronzemedaille. Insgesamt gewann der Italiener bereits zwei Titel auf der ATP-Tour, auf eine Trophäe in dieser Saison musste der 22-jährige noch warten. Bei dem ATP-Tour-500-Turnier im Londoner Queens Club sowie auf dem 250er Sandplatzturnier in Umag erreichte er das Finale.

Und auch 22 Jahre und ganz vorne mit dabei ist Luciano Darderi, der auf dem 32. Platz der Weltrangliste notiert ist (beste Platzierung bisher) und der dieses Jahr zum Besten seiner noch jungen Karriere machte. Bei den 250-Tour-Turnieren in Lyon und Houston kam er bis ins Halbfinale, bei dem 250-Tour-Turnier holte er sich den nach Siegen über Ofner, Baez und Hanfmann den Titel. Einen Platz dahinter folgt der ebenfalls 22-jährige Flavio Cobolli, der einen gigantischen Sprung von 15 Plätzen machte und somit auch an seiner besten bisherigen Position steht. Cobolli erreichte bei dem ATP-Tour-500-Turnier in Washington zum ersten Mal in seiner Karriere ein Finale auf ATP-Tour-Ebene, unterlag dort aber Sebastian Korda in drei Sätzen. Trotz dessen ein großer Erfolg für den Italiener, der schon bei den French Open kurz davor war, Holger Rune aus dem Turnier zu nehmen.

Einen Platz wieder abgerutscht, davor aber 10 aufgestiegen war Matteo Berrettini, für den es nach seinen starken körperlichen Problemen von 2022 wieder steil nach oben geht. Der ehemalige Weltranglistensechste konnte sich dieses Jahr bereits drei Titel erspielen. Bei den beiden ATP-Tour-250-Turniern in Gstaad und Kitzbühel holte er sich direkt hintereinander den Doppel-Titel, den dritten der Saison gewann er ebenfalls auf Sand, bei dem 250-Turnier in Marrakesch. In Stuttgart stand er im Finale. Komplett macht die Liste der italienischen Top-50-Spieler Matteo Arnaldi. Der 23-jährige erreichte dieses Jahr mit einem Ranking auf Platz 34 sein Karrierehoch, steht momentan auf Platz 46. Arnaldi kann sich mit Siegen gegen Top-10-Spielern wie Andrey Rublev und Taylor Fritz schmücken. Und präsentierte sich bei fast allen Turnieren der ATP-Tour sehr souverän. Für einen Titel hat es bisher noch nicht gereicht.