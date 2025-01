Ivan Lendl, das Diamanten-Racket - Antwerpen ist Geschichte

Das ATP-Tour-250-Turnier in Antwerpen zieht um: Ab diesem Jahr wird das Event in Brüssel ausgetragen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.01.2025, 14:37 Uhr

© Getty Images Ivan Lendl hat in Antwerpen 1985 ein legendäres Racket abgestaubt.

Das Turnier in Antwerpen werden ältere Tennisfreunde womöglich mit dem Namen Ivan Lendl in Erinnerung bringen. Und einem ganz speziellen Siegerpreis: Einem mit Diamanten besetzten goldenen Schläger, der schon Mitte der 1980er-Jahre auf einen Wert von etwa 700.000.- US Dollar geschätzt wurde. Lendl hat diese Trophäe nach seinem dritten Zug in Antwerpen tatsächlich mit ins Handgepäck nehmen dürfen - 1985 war’s, da besiegte der legendäre, in der Tschechoslowakei geborene Lendl im Endspiel seinen großen Rivalen John McEnroe in vier Sätzen.

Indes: Bis 1992 wurde Antwerpen als Einladungsturnier ausgetragen, erst in den darauffolgenden Jahren gab es auch Punkte für die Weltrangliste zu gewinnen.

Lendl ist mit fünf Erfolgen nach wie vor der Rekordsieger von Antwerpen, zwischen 1999 und 2015 war dann Pause. Und die Rückkehr in den Kalender fiel dann nicht mehr ganz so glamourös aus - auch wenn sich nach 2016 Spieler wie Andy Murray, Jo-Wilfried Tsonga oder auch ein etwas jüngerer Jannik Sinner und die Siegerliste eingetragen haben.

Das alles ist nun Geschichte. Denn ab 2025 ziehen die European Open ein paar Häuser weiter. Und zwar in die belgische Hauptstadt. In Brüssel erwartet sich Turnierdirektor Dick Norman mehr Möglichkeiten für Spieler und Fans. Und vielleicht irgendwann auch wieder den Aufstieg in eine Turnier-Kategorie, die die Topspieler nicht nur wegen eines außergewöhnlichen Siegerpreises anlockt.