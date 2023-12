Ivan Ljubicic: „Jannik Sinner muss nichts mehr neu lernen“

Der Ex-Coach von Roger Federer, Ivan Ljubicic, zeigt sich von der Entwicklung von Jannik Sinner beeindruckt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.12.2023, 15:49 Uhr

© Getty Images Ivan Ljubicic hält große Stücke auf Jannik Sinner

Ivan Ljubicic hat sich mit dem Karriere-Ende von Roger Federer ebenfalls als Coach auf der ATP-Tour verabschiedet. Was aber nicht heißt, dass der Kroate, der es in seiner aktiven Zeit bis auf Position zdrei der Weltrangliste geschafft hatte, nicht mehr nahe am Tenniszirkus dran sei. Weit gefehlt. Denn zuletzt bei den ATP Finals in Turin oder davor in Paris war der mittlerweile 44-Jährige beinahe omnipräsent.

Und so hat Ljubicic die letzten Entwicklungsschritte von Jannik Sinner hin zum Anwärter auf die ganz großen Titel auch selbst bezeugt. „Jannik ist nicht wie Alcaraz, der von der Nummer 40 zur Nummer eins wurde, er braucht seine Schritte“, erklärte Ljubicic im Gespräch mit Tuttosport. „Ich glaube, was er in den letzten beiden Monaten geleistet hat, diese Bestätigung für die nimmermüde Arbeit, hat ihn näher ans Ziel gebracht.“

Ljubicic: „Sinner mit Hoffnungen nach Australien“

„Er hat bestimmte Erfahrungen gebraucht, um sich auf diesem Weg wohler zu fühlen“, so Ljubicic weiter. „Ende 2022 habe ich gesagt, dass es mir leid getan hat, dass Jannik keine wichtigen Matches gegen die großen Jungs gespielt habe. Jetzt muss er nichts mehr lernen. Er hat die perfekte Einstellung auf und neben dem Court, und in Interviews scheut er sich nicht davor, über seine Grenzen zu sprechen.“

Fast schade, dass nun die kurze Winterpause stattfindet. „Mit dem Davis-Cup-Sieg im Rücken kann er mit reellen Hoffnungen nach Australien fliegen. Und er hat alle Top-10-Spieler geschlagen.“ Den allergrößten von jenen, Novak Djokovic nämlich, zuletzt gleich zwei Mal.