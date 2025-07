Ivanisevic zu mentalen Problemen der Spieler: "Jeder nimmt Antidepressiva"

Goran Ivanisevic zeigt sich nach den Aussagen von Alexander Zverev zu seinem mentalen Gesundheitszustand äußerst besorgt um die psychische Gesundheit der Spieler. Novak Djokovic nennt Gründe für den schlechten Zustand vieler Profis.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 07.07.2025, 10:11 Uhr

© Getty Images Goran Ivanisevic macht sich Sorgen um die mentale Gesundheit vieler Spieler.

Goran Ivanisevic beherrscht aktuell die Schlagzeilen abseits des Tennisplatzes. Erst am Wochenende machte der neue Coach von Stefanos Tsitsipas von sich reden, als er seinen Schützling für sein Nichtstun kritisierte und damit den Griechen geradezu bloßstellte.

Nun äußert Ivanisevic, der viele Jahre an der Seite von Novak Djokovic in der Coaching Box Erfolge feierte, Sorge um Alexander Zverev und alle anderen Spieler auf der Tour. Zverev hat nach seinem Ausscheiden in Wimbledon psychische Probleme geäußert und mitgeteilt, dass er sich oft alleine fühlen würde. Laut Ivanisevic ist der gebürtige Hamburger jedoch bei weitem kein Einzelfall auf der Tour.

Für Ivanisevic der “härteste Teil” des Coachings

„Der härteste Teil des Coachings ist die Arbeit mit den Problemen der Spieler. Wenn ich mich unter den Spielern umhöre, dann nimmt jeder Spieler Antidepressiva“, sagt der Wimbledon-Sieger von 2001. „Ich habe keine Ahnung, warum die Spieler so viel Druck auf sich selbst ausüben.“

Auch Ex-Schützling Novak Djokovic pflichtet seinem ehemaligen Coach bei und nennt einige Grüne für den schlechten Gesundheitszustand der Profis. Neben den Sozialen Netzwerken ist vor allen das Profileben vieler Spieler im jungen Alter ein großes Problem. “Viele Kinder werden zu früh in die Professionalität gedrückt, bevor sie eine emotionale Intelligenz enteickeln können.” Außerdem kritisiert der 24-malige Grand-Slam-Sieger in diesem Zusammenhag die lange Saison. “Tennis ist ein Individualsport. Du hast keine Auswechselspieler. Wenn Du etwas großes erreichen willst, dann musst Du dem Sport alles unterordnen.”

Durch die Äußerungen des besten deutschen Tennisspielers beherrscht das Thema mentale Gesundheit bzw. psychische Probleme bei Tennisprofis die Diskussionen in Wimbledon. Die Aussagen von Goran Ivanisevic dürften diese nun befeuern, denn der Kroate macht damit ausdrücklich klar, dass die psychische Gesundheit auf der Tour ein viel größeres Problem ist als bisher angenommen.