Jack Draper verpasst die gesamte Rasensaison

Jack Draper wird aufgrund einer Schulterverletzung die gesamte Rasensaison verpassen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.06.2023, 15:45 Uhr

© Getty Images Jack Draper muss eine Zwangspause einlegen

Schlechte Nachrichten für Jack Draper: Der Weltranglisten-55. muss aufgrund einer Schulterverletzung eine längere Zwangspause einlegen und verpasst die gesamte Rasensaison. Somit wird der 21-jährige Brite auch nicht bei seinem Heim-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon aufschlagen können.

"Es ist klar, dass meine Schulter Zeit und eine Reha braucht, um wieder in den richtigen Zustand zu kommen", schrieb Draper auf Instagram. "In diesem Sport gibt es so viele Höhen und Tiefen, aber das ist schwer zu verkraften. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass ich weiter durchhalten werde."

Bei den French Open musste Draper in Runde eins gegen den späteren Viertelfinalisten Tomas Martin Etcheverry aufgeben. Sein Comeback hat der Youngster für Mitte Juli angesetzt.